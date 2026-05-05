Supportmedarbetare - sommarjobb!
2026-05-05
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 4 månader, under sommaren. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vårat kundföretag.
Om företaget
Ett ledande globalt logistikföretag erbjuder nu möjligheten att bli en del av en verksamhet som håller världens handel i rörelse. Här arbetar man i hjärtat av internationella varuflöden, där varje dag innebär nya utmaningar, tempo och möjligheter att göra verklig skillnad.
Med ett omfattande nätverk som sträcker sig över väg-, sjö- och flygtransporter samt moderna lager- och terminallösningar, skapas effektiva och skräddarsydda leveranskedjor för kunder världen över. Det är en dynamisk miljö där samarbete, problemlösning och ansvarstagande står i centrum.
Företaget befinner sig i en stark tillväxtfas och satsar kontinuerligt på digitalisering, hållbarhet och innovation för att ligga i framkant av branschen. Här får du chansen att utvecklas i en internationell miljö där dina insatser verkligen räknas.
Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet inom logistik, finns här möjligheter att växa, påverka och bygga en framtid i en global organisation med höga ambitioner och stark teamkänsla.
Arbetsuppgifter
Som deskmedarbetare arbetar du i en central supportfunktion, ofta kallad desken, där du stöttar den dagliga driften inom transport- och logistikflödet. Rollen innebär att du avlastar bokningsmedarbetare, trafikledare och speditörer genom att hantera ärenden, kundförfrågningar och administrativa uppgifter kopplade till transporter.
Rollen passar dig som trivs i en serviceinriktad, strukturerad och händelsestyrd miljö där tempot periodvis är högt. I rollen som deskmedarbetare kommer du bland annat att:
Vara första kontaktpunkt för kunder och interna funktioner via telefon och mejl
Hantera och följa upp ärenden kopplade till pågående transporter
Besvara frågor om leveransstatus, bokningar och enklare avvikelser
Stötta boknings- och trafikfunktioner med administrativt och operativt stöd
Samordna information mellan kund, operativ drift och övriga interna team
Arbeta i olika affärs- och transportsystem
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska såväl engelska, både i tal och skrift
• Serviceerfarenhet, t.ex. från kundtjänst
• Meriterande med erfarenhet av liknande roll/intresse inom logistikbranschen
För att trivas i rollen är du en engagerad och lösningsorienterad person som brinner för att hjälpa andra. Du trivs i ett arbete med varierande tempo och strävar alltid efter att leverera bästa möjliga service med kunden i fokus. Du tar gärna egna initiativ, är strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Som person är du tillmötesgående, flexibel och trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Umeå Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
