Supportjobb för dig som älskar kundservice - Alpacha AB - Supportteknikerjobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Alpacha AB

Alpacha AB / Supportteknikerjobb / Kalmar2021-04-13Alpacha har nyligen sålts till Bokadirekt, en av Sveriges största bokningssajt för skönhet och hälsa. Därför behöver vi nu förstärkning för att kunna hjälpa våra kunder in i ett nytt boknings- och kassasystem som heter 247.Glad och serviceinriktad person med god förmåga att hålla många bollar i luften sökes.Är du en glad och nyfiken person som gillar när det händer saker på jobbet? Då är du kanske den vi söker till vårt Kalmar-team. Vi söker dig som kan jobba med dina uppgifter självständigt, men som frågar när det behövs.Här hjälps vi åt! Just på det här kontoret är vi ett litet, men tight team. Dock kommer du varje dag prata med kunder och kollegor från hela Sverige.Vi värdesätter din personlighet, vilja och snabbhet att lära.2021-04-13Datorvana och vana vid att arbeta i PC-miljöDu ska vara social, utåtriktad med god ansvarskänsla.Pedagogisk och lugn i rösten när du pratar med kunder.Ansvara för att ringa och boka in befintliga kunder för flytt av system.Genomföra installation och hjälpa kunderna att komma igång i det nya programmet. Detta görs fjärrstyrt och via telefon. Du ska vara den kunderna vill ringa, därför att du har ett vänligt och tryggt sätt att bemöta dem på i samtalen.6 mån provanställning därefter tillsvidare.Ansökningarna kommer bearbetas omgående.Endast ansökningar som innehåller personligt brev, CV och foto beaktas.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-05-13Alpacha AB5689349