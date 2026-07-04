Supportingenjör Saab 340/2000
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-04
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du bidra till att stödja den fortsatta driften av svensktillverkade passagerarflygplan?
Saab 340 och Saab 2000 tillverkades av Saab i Linköping mellan åren 1983-1999. Både Saab 340 och Saab 2000 är tvåmotoriga turbopropflygplan med plats för 34 respektive 50 passagerare. För mer information om Saabs flygplanshistoria, se vår webbplats:https://www.saab.com/products/air/regional-aircraft
Idag underhåller vi en flygande flotta över hela världen och som designingenjör för Saab 340 och Saab 2000 kommer du att stötta våra operatörer i deras fortsatta drift av flygplanen.
Rollen som Structural Design Engineer erbjuder en utmanande och utvecklande möjlighet att kombinera självständigt arbete med nära samarbete i team. I denna tjänst kommer du att arbeta med strukturella reparationer, konstruktion och analys för Saab 340- och Saab 2000-plattformarna. Du kommer även att ge tekniskt stöd till våra ingenjörsteam genom att besvara frågor och bistå vid felsökning, reparationer och modifieringar kopplade till flygplanens strukturer.
Beroende på dina personliga preferenser och din kompetens finns goda möjligheter att bredda din roll och utvecklas vidare inom organisationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter;
Konstruera strukturella reparationer och modifieringar för att säkerställa luftvärdighet och efterlevnad av gällande luftfartsregler.
Samarbeta med tvärfunktionella team för att upprätthålla strukturell integritet och följa relevanta standarder och certifieringskrav.
Bidra med teknisk expertis och stöd till ingenjörsteam, samt hantera komplexa frågeställningar och tekniska utmaningar.
Leda uppgifter och projekt inom olika tekniska områden, med huvudsakligt fokus på strukturkonstruktion och analys.
Resor kan förekomma i samband med projekt och kundstöd.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har en teknisk bakgrund kombinerad med ett strukturerat arbetssätt och ett genuint intresse för flygteknik. Du trivs med att ta ansvar, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och känner dig trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi värdesätter din tekniska kompetens lika högt som din samarbetsförmåga och ditt engagemang.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från flygunderhåll, flygproduktion eller liknande branscher med fokus på strukturarbete.
God vana av relevanta programvaror, exempelvis Office 365.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande.
God planerings-, organisations- och tidsplaneringsförmåga.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
B-körkort och vilja att resa i tjänsten.
Ett starkt engagemang för säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar.
Det är särskilt positivt om du dessutom har erfarenhet eller kunskap inom något av följande områden:
Erfarenhet av Saab 340 och Saab 2000.
Erfarenhet av strukturkonstruktion, gärna från flygindustrin.
Kunskaper i CATIA V4 och/eller V5.
Kunskap om luftfartsregelverk och certifieringsprocesser.
Vi ser det givetvis som meriterande om du också har högskole- eller civilingenjörsexamen inom flygteknik, maskinteknik eller närliggande område.
Du blir en del av en mindre, sammansvetsad och inkluderande grupp som arbetar med att underhålla Saab 340 och Saab 2000. Vi har ett gemensamt engagemang för framgång och verkar i en positiv och prestigelös miljö där samarbete, professionalism och arbetsglädje går hand i hand.
För oss är det avgörande att du trivs som en del av teamet. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till både teamets och verksamhetens fortsatta utveckling.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992574