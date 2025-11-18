Supportchef till StrongPoint Sverige
Professionals Nord Örebro AB / Chefsjobb / Grums Visa alla chefsjobb i Grums
2025-11-18
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Örebro AB i Grums
, Karlstad
, Årjäng
, Kristinehamn
, Munkfors
eller i hela Sverige
Supportchef till StrongPoint Sverige
Är du en trygg ledare med förmåga att skapa struktur, driva förbättringsarbete och utveckla starka team? Vill du vara med och påverka framtidens butiksteknologi? Då har du chansen att ta nästa steg i karriären som Supportchef hos StrongPoint Sverige.
Professionals Nord söker i samarbete med StrongPoint en Supportchef till företagets svenska verksamhet. I rollen får du ett helhetsansvar för att leda och utveckla supportfunktionen och säkerställa att kunderna får en supportupplevelse av absolut högsta kvalitet. Du arbetar nära kunder, kollegor och StrongPoints nordiska organisation och blir en central del i att forma framtida arbetssätt och driva utvecklingen framåt.
Information om företaget & tjänsten
StrongPoint är en marknadsledande aktör inom innovativa butiksteknologiska lösningar och erbjuder integrerade system som effektiviserar både fysisk handel och e-handelslogistik. Företaget finns i Norge, Sverige, Baltikum, Storbritannien, Irland och Spanien och har över 500 medarbetare globalt.
Som Supportchef rapporterar du till Aftermarket & Support Director Nordic och får en nyckelroll i en organisation som präglas av innovation och högt kundfokus.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och att du anställs direkt av StrongPoint. Önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till jesper.wingqvist@pn.se
.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett marknadsledande och internationellt bolag
Möjlighet att påverka, utveckla och modernisera supportverksamheten
Ett sammansvetsat team och korta beslutsvägar
En arbetsplats som satsar på innovation, förbättring och framtidens butiksteknologiPubliceringsdatum2025-11-18Dina arbetsuppgifter
Som Supportchef ansvarar du för att leda teamet, utveckla arbetssätt och säkerställa hög kvalitet i all kundsupport. Rollen är både operativ och strategisk och innebär nära dialog med både kunder och interna intressenter.
Du kommer bland annat att:
Leda, coacha och utveckla supportteamet i Sverige
Driva kontinuerlig förbättring och implementera nya arbetsprocesser
Samarbeta med den norska supportorganisationen för gemensamma rutiner och serviceleverans
Utveckla strategier för optimerade arbetsflöden och förbättrad supportkvalitet
Säkerställa uppdaterad teknisk dokumentation
Följa upp KPI:er och rapportera resultat till ledningen
Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet av ledarskap, gärna inom support- eller kundserviceorganisationer
Tekniskt intresse och erfarenhet av supportrelaterade IT- och systemsammanhang
Erfarenhet av förbättringsarbete och förändringsledning
Tidigare arbete i CRM-system eller kundhanteringsverktyg
God förmåga att kommunicera och samarbeta med andra
Erfarenhet från retailsektorn är starkt meriterande
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas i rollen. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och trygg i ditt ledarskap. Du har lätt för att skapa engagemang i teamet och trivs i en roll där du driver förändring, prioriterar effektivt och håller en hög kvalitet - även när tempot är högt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLATS: Grums, Sverige
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: jesper.wingqvist@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454), https://www.strongpoint.com/se/ Arbetsplats
StrongPoint Kontakt
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se Jobbnummer
9609678