Support-tekniker
Iqip Technologies AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Umeå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Umeå
2026-07-08
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Vi söker en Supporttekniker med ansvarsområde över Norrland
Vill du arbeta med framtidens städteknik? Vi söker nu en engagerad och tekniskt intresserad supporttekniker som vill vara med och leverera förstklassig service till våra kunder i Norrland. Tjänsten är via Distans alltså utgår du hemifrån om du inte är ute hos kunder.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som supporttekniker kommer du att vara en viktig del av vårt team och ha daglig kontakt med våra kunder.
Arbetet är varierande och består bland annat av:
Installation och driftsättning av autonoma städrobotar.
Service, felsökning och reparationer.
Teknisk support via telefon, e-post och ute hos kund.
Utbildning och vägledning av kunder i användning och skötsel.
Demonstration av våra produkter för nya och befintliga kunder.
Delta i försäljningsarbetet genom att identifiera kundbehov och presentera våra lösningar.
Planering och genomförande av servicebesök inom ditt område.
Vi söker dig som
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Har ett stort tekniskt intresse och tycker om att lösa problem.
Har erfarenhet av teknisk support, service eller liknande arbete.
Är självgående, ansvarstagande och trivs med kundkontakt.
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i ny teknik.
Behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Vi erbjuder
Ett spännande arbete med innovativ och framtidsinriktad teknik.
Stor frihet under ansvar.
Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan och CV till oss redan idag. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@iqip.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iqip Technologies AB
(org.nr 559529-3498) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tekniker
Hugo Karlsson hugo@iqip.se 0411 - 35 11 03 Jobbnummer
9997361