Support- och systemadministratör till kund inom säkerhetssektorn
2025-11-04
Är du en erfaren IT-supportspecialist som vill ta nästa steg i karriären och arbeta nära både teknik och användare? Vill du kombinera din passion för support med möjligheten att utvecklas inom systemadministration och modern teknik? Då kan detta uppdrag hos vår kund i Linköping vara helt rätt för dig!
Uppdraget startar som konsult via Eccera. Om du och kunden trivs med samarbetet finns goda möjligheter till en fast anställning direkt hos kunden.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Arbetsuppgifter
I rollen som Support- /Systemadministratör blir du en del av en avancerad supportfunktion inom säkerhetssektorn. Här arbetar du nära både projekt, förvaltning och utveckling med fokus på att lösa komplexa ärenden och bidra till långsiktigt stabila systemlösningar. Du kommer att trivas om du gillar att kombinera daglig support med systemnära arbete och vill vara med och både lösa problem och skapa nya lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge kvalificerad support i andra och tredje linjen
Bidra med systemadministration och utveckla processer för stabil drift
Samarbeta med projekt- och utvecklingsteam för att säkerställa hög kvalitet i leveranser
Arbeta proaktivt och ta egna initiativ för att driva arbetet framåt Profil
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande skallkrav:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom datavetenskap, datateknik eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av IT-support på andra eller tredje linjen
Erfarenhet av systemadministration
Intresse för säkra IT-miljöer och en stark vilja att lära dig nya tekniker
Svenskt medborgarskap (krav, då uppdraget är säkerhetsklassat)
Meriterande
Kunskap inom systemutveckling, kodning, scripting eller automation
Erfarenhet av Linux
Du erbjuds
En stimulerande arbetsmiljö där innovation och teknisk expertis står i centrum
Möjlighet att arbeta med teknik i framkant inom en samhällsviktig sektor
En kultur där initiativ, idéer och engagemang värderas högt
Goda utvecklingsmöjligheter inom både support och systemadministration
Din fortsatta utveckling
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Era Zylfijaj era.zylfijaj@eccera.com Jobbnummer
9587981