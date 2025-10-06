Support- och service koordinator
Onepartnergroup Väst AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu för vår kunds räkning dig som drivs av att ge utmärkt kundservice. Är du lösningsorienterad och brinner för att ge en god service, då kan detta vara tjänsten för dig. Tveka inte på att söka redan idag!
Vi söker för kommande konsultuppdrag dig som älskar att arbeta proaktivt och alltid vill hitta den bästa lösningen. Du kommer att få arbeta med ett härligt team som varje dag tillsammans jobbar för att leverera den bästa kundservicen.
Om rollen
I rollen som support- och service koordinator kommer du att stötta verksamheten i det administrativa. Du kommer att arbeta i en serviceinriktad roll som innefattar kundbemötande och administration. Du ansvarar för att alltid ge kunden ett bra bemötande, agera rådgivande och skapa värde utifrån deras önskemål. En roll där du får möjlighet att arbeta med både externa och interna kontakter med fokus att säkerställa en god kundupplevelse. Oavsett vad som kan dyka upp så har du en lösningsorienterad inställning och en vilja att hjälpa till!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Daglig kundkontakt och uppföljning via telefon och mejl
Allmän administration och ärendehandläggning
Arbetsplanering
Fakturering Publiceringsdatum2025-10-06Profil
Då rollen är kundorienterad ser vi gärna att du har en hög servicekänsla och insikt i vad det innebär att arbeta med kunden i centrum. Du är flexibel och besitter bra struktureringsförmåga vilket möjliggör en god överblick av ditt arbete och att du snabbt kan prioritera, prioritera om och växla mellan olika arbetsuppgifter. Du trivs i en kundfokuserad roll med mycket kundkontakt i kombination med administrativa arbetsuppgifter. Du har lätt för att sätta dig in i olika ärende och gillar att lösa problem. För dig är det en självklarhet att vara en lagspelare och tillsammans lösa de dagliga utmaningar som uppstår.
Vi söker dig som..
har god datorvana
har gymnasieutbildning
kan kommunicera flytande muntligt och skriftligt på svenska och engelska Övrig information
Omfattning: Heltid, Föräldravikariat på ett år, till och med årsskiftet 2026/2027.Startdatum: OmgåendeArbetstid: måndag-fredag kl: 7:30 - 16:00Plats: Jonsered
Du kommer bli anställd hos oss på OnePartnerGroup och uthyrd till vår kund i Jonsered. Uppdraget sträcker sig fram till årsskiftet 2026/2027 till att börja med.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Känner du att denna tjänst passar dig? Vänta inte med att söka! Urval och intervjuer sker löpande. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup.se
. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rebecka Svensson rebecka.svensson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9542479