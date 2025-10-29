Support- Och Driftstekniker Coin
2025-10-29
Vill du utvecklas inom IT-drift, support och applikationsförvaltning i en roll där du både samarbetar nära användare och får möjlighet att växa tekniskt? Nu söker vi en support- och driftstekniker till ett team som arbetar med förvaltning och vidareutveckling av SharePoint-baserade lösningar i en större IT-miljö. Här får du arbeta i en verksamhet där teknik och samhällsnytta möts - och där du blir en viktig del av ett engagerat och kunnigt team.
Vad erbjuder vi?
En möjlighet att utvecklas vidare inom IT-drift, support och förvaltning
En roll där du arbetar både självständigt och i samarbete med erfarna kollegor
Dagligt kundnära arbete med stort utrymme för problemlösning
Löpande kompetensutveckling - vi tror på att växa tillsammans
En långsiktig och stabil organisation där utveckling, ansvar och kvalitet prioriteras
Bolaget du blir en del av arbetar globalt med avancerade tekniska lösningar och är en central aktör inom sitt område. Här genomsyras kulturen av samarbete, öppenhet och hög kompetens. Du får en roll där du ges möjlighet att bidra, påverka och växa i din professionella resa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har grundläggande erfarenhet av IT och användarsupport, och som vill fortsätta utvecklas inom drift och applikationsförvaltning.
Krav och kvalifikationer:
Erfarenhet av IT-nära arbete, teknisk support eller drift
God kommunikationsförmåga och trygghet i kundkontakt
Svenska som modersmål och god engelska i tal och skrift
Förmåga och vilja att lära nytt
Meriterande:
Erfarenhet av applikationsförvaltning
Erfarenhet av användarsupport
Kunskap om ITIL eller agila arbetssätt
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta men trivs också med att arbeta självständigt. Du är social, vågar ta kontakt och ringa upp användare för att felsöka - och du uppskattar variationen i att både lösa problem och bidra i utvecklingsarbete.
Vad innebär rollen?
I rollen blir du en del av ett team inom Group IT som arbetar med drift, förvaltning och utveckling av SharePoint-baserade stödsystem. Du får en viktig funktion i att säkerställa stabilitet, stödja användare samt bidra till förbättringar och effektiviseringar.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Support i första och andra linjen
Incidenthantering
Kund- och användarkontakt
Deltagande i förvaltningsmöten
Dokumentation och uppdatering av rutiner
Vid behov utbildning av användare
Uppdraget är en konsultanställning med start så snart som möjligt, till och med 31 oktober 2026, med möjlighet till förlängning.
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
2Complete Kontakt
Christoffer Sperring christoffer.sperring@2complete.se
9580132