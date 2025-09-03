Support Engineer - Linköping!
2025-09-03
Är du intresserad av att arbeta inom cybersäkerhet och med teknik i framkant? Då kan det här vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Vår kund är en ledande aktör inom cybersäkerhet och informationssäkerhet, med över 40 års erfarenhet av att utveckla teknik som verkligen gör skillnad och bidrar till ett tryggare samhälle. Deras kunder är främst myndigheter, säkerhetsorganisationer och offentlig sektor. Här skapas innovativa lösningar som gör det möjligt att arbeta säkert och effektivt på distans - även när känslig information hanteras.
Nu söker de en engagerad och driven Support Engineer som vill bidra i allt från produktutveckling till kundinstallationer.
Din roll
I rollen som Support Engineer arbetar du med kundnära support samt med att installera och konfigurera säkerhetslösningar. Du ansvarar för att säkerställa att deras produkter integreras korrekt i kundens miljö och att det levereras stabila och säkra system.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har:
Erfarenhet inom relevant område (support, installation och konfiguration av säkerhetslöningar)
Har en MSc eller BSc inom exempelvis datateknik, systemvetenskap eller liknande
Kunskaper om operativsystem som Windows, Android och iOS är meriterande.
Flytande i tal och skrift i svenska och engelskaä
Grundläggande matematisk förmåga
Svenskt medborgarskap
En säkerhetsprövning kommer att genomföras under anställningsprocessen.
För att trivas i rollen ser vi att du har en genuin passion för IT och ny teknik. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och har ett starkt kundfokus. Samtidigt uppskattar du att arbeta i team och samarbeta för att nå gemensamma mål. Noggrannhet och en hög kvalitetsmedvetenhet är också viktiga egenskaper som gör att du lyckas i rollen.
Vår kund erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med högt tekniskt fokus och varierande roller.
Balans mellan kön, åldrar och bakgrunder - De tror på att mångfald skapar framgång.
Arbete i ett kompetent team där glädje, utveckling och samarbete är centralt.
Stora möjligheter att utvecklas i din roll.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
