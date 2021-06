Support Consultant till tekniskt konsultbolag! - Framtiden i Sverige AB - Supportteknikerjobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Göteborg2021-06-28Vill du arbeta med teknisk konsultation mot företagskunder? Har du en teknisk förståelse och ett stort driv av att hjälpa kunder i vardagen? Sök rollen som Support Consultant!2021-06-28I rollen som Support Consultant så verkar du i ett globalt team med support inom IT och tekniska frågor gentemot slutkund. Primärt utgår du från kontoret med placering i Göteborg, men det kan förekomma arbete ute hos slutkund i viss mån. Ärendena som hanteras är av olika komplexitet inom teknik och IT - och din förkunskap sätter ramarna för hur komplicerade ärenden du startar med innan du avancerar.Bolaget hjälper bland annat mindre Startup-bolag med konsultering inom teknisk support, men även större företag inom bland annat fordonsindustrin. Du arbetar primärt i skrift gentemot kund genom det interna systemet, men telefonsupport kan också komma att vara gångbart.Detta är rollen för dig som är serviceminded och vill arbeta med support i en internationell, teknisk miljö gentemot innovativa bolag.Mer information ges vid intervjutillfälletSkallkrav:Tidigare erfarenhet av kundtjänst och/eller IT-supportEngelska i tal och skriftMeriterande:Svenska (starkt meriterande)Norska, finska.Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för rollen. Vi ser att du besitter ett stort driv och en vilja av att lära och utvecklas. Vidare är du en lagspelare som arbetar väl tillsammans i grupp. Vi ser att du är vetgirig och du kommer gärna med egna initiativ för att lösa problem samt utveckla dina tekniska färdigheter. Välkommen med din ansökan!Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretagetStart: ca september 2021Omfattning: HeltidPlacering: GöteborgLön: Enligt överenskommelseKontaktperson(er)Jesper Eriksson076 - 036 12 32Vi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idag. Pga. semestertider så kan återkoppling på din ansökan komma att dröja.Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning 40 TimmarFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-16Framtiden i Sverige AB5834830