Supply- Och Inköpsansvarig Till Ssab Arendal, Göteborg
Jerrie AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-06
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På SSAB i Arendal får du en nyckelroll i ett bolag där förändring är vardag och där dina idéer och initiativ verkligen gör skillnad. Som Supply- och Inköpsansvarig blir du en viktig del av ledningsgruppen och får möjlighet att utveckla både arbetssätt, leverantörssamarbeten och materialflöden samtidigt som du leder ett engagerat team. Här möts du av en prestigelös kultur, korta beslutsvägar och kollegor som trivs tillsammans och hjälper varandra att lyckas.
Om rollenSom Supply- och Inköpsansvarig ansvarar du för att leda och utveckla inköps- och supplyfunktionen vid SSAB i Arendal. Rollen är bred och varierad med ett tydligt fokus på att säkerställa effektiva materialflöden, utveckla inköpsarbetet och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Du har personalansvar för ett team och ingår i ledningsgruppen där du förväntas bidra med ett helhetsperspektiv och vara en aktiv part i verksamhetens strategiska utveckling.
Arbetet är en kombination av strategi och praktik. Du driver förbättringsinitiativ, utvecklar processer och leverantörssamarbeten samtidigt som du är nära den dagliga verksamheten och snabbt kan växla mellan långsiktiga frågor och operativa beslut. Du arbetar med både direkta och indirekta inköp, ansvarar för materialförsörjning och lagerstyrning samt bidrar till att verksamheten är väl rustad inför framtida volymökningar och investeringar. Rollen innebär många kontaktytor, både inom den lokala organisationen och med kollegor inom SSAB-koncernen, där du bygger nätverk och säkerställer att koncernens styrkor kombineras med lokala behov.
Din erfarenhetVi söker dig som har erfarenhet av inköp, Supply Chain eller materialstyrning, gärna från producerande/tillverkande industri eller annan komplex verksamhet. Du har arbetat i en roll där du kombinerat affärsmässighet med ett operativt ansvar och känner dig bekväm med att leda förändring och utveckla arbetssätt.
Du har sannolikt erfarenhet av att förhandla, utveckla leverantörsrelationer och arbeta datadrivet för att fatta välgrundade beslut. Vi tror också att du har eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som gett dig en stark analytisk grund.
Om digFör att trivas hos oss är du en person som gärna tar initiativ och ser möjligheter till förbättring. Du är analytisk och affärsmässig, men också kommunikativ och duktig på att skapa förtroende. Du är trygg i utmanande situationen, samtidigt som du är lyhörd och inkluderande i ditt sätt att samarbeta.
Du uppskattar att arbeta i en organisation där det händer mycket och där man ibland behöver kavla upp ärmarna och hjälpa till utanför den egna arbetsbeskrivningen. Här värdesätts prestigelöshet, nyfikenhet och ett genuint intresse för att utveckla både verksamheten och människorna omkring dig. Du trivs med frihet under ansvar och drivs av att skapa struktur, effektivitet och långsiktiga resultat.
Vad vi erbjuder digHos SSAB får du möjligheten att bli en del av en verksamhet som befinner sig mitt i en historisk omställning mot en mer hållbar framtid. Du får en central roll där du har stort inflytande över både verksamhetens utveckling och framtida arbetssätt. Samtidigt blir du en del av en organisation där beslutsvägarna är korta, samarbetet nära och där det finns en stark vilja att utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, hög kompetens och en kultur där förtroende, ansvar och arbetsglädje går hand i hand. Här finns utrymme att påverka, utvecklas och vara med och bygga framtidens Supply Chain – samtidigt som du blir en del av ett internationellt industribolag med ett av Sveriges starkaste varumärken. För denna tjänst genomförs bakgrundskontroll före anställning. Tjänsten omfattas även av regelbundna hälsokontroller, inklusive drogtester.
Välkommen med din ansökan och bli en del av SSAB fortsatta utvecklingsresa.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar SSAB Arendal med Jerrie. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Frida Dire på 0703-00 10 16 alternativet via mail frida.dire@jerrie.se
, Cecilia Jarlsmark 0723-05 33 43 cecilia.jarlsmark@jerrie.se
Du söker tjänsten via jerrie.se med CV och personligt brev. Under semestertider vecka 28–31 har vi begränsad möjlighet att svara på frågor.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Godsgatan 6 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Ssab Arendal Kontakt
Rekryteringskonsult Jerrie
Cecilia Jarlsmark cecilia.jarlsmark@jerrie.se 0723-05 33 43 Jobbnummer
9994451