Supply Quality Manager med fokus på leverantörskvalitet i Linköping
2025-08-30
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag som matchar rätt expert till rätt uppdrag inom industri, teknik och IT. I denna roll arbetar du via Avaron AB som konsult hos en av våra kunder i Linköping, i nära samarbete med både leverantörer och interna kvalitetsfunktioner.Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att kvalitetskrav finns med i offertförfrågningar, avtal och inköpsordrar
Genomföra process- och leverantörsrevisioner samt uppföljningar på plats hos leverantörer och i produktion
Hantera felärenden och reklamationer samt driva korrigerande åtgärder
Följa upp och förbättra leverantörers kvalitetsprestanda över tid
Utföra rotorsaksanalyser och riskanalyser
Samverka med inköp, teknik och kvalitet internt för förbättrade processer
Resa inom Sverige och vid behov inom Europa för leverantörsbesök och revisioner
Kvalifikationer (Ska-krav)
Ingenjörsexamen
Förmåga att självständigt driva arbete, ta initiativ och leda förbättringsaktiviteter
Mycket god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
Strukturerad och analytisk med intresse för processutveckling
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning innan start
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av leverantörskvalitet inom mekanik, elektronik, system eller icke-metalliska komponenter
Kunskaper i kvalitetsverktyg såsom 8D, DMAIC, Six Sigma, RCA, MSA och FMEASå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla din ansökan till jobb@avaron.se
och bifoga CV.
Märk mejlet med Supply Quality Manager med fokus på leverantörskvalitet i Linköping (14021). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
