Supply Quality Manager - kvalitetssäkra och utveckla leverantörsledet
2026-01-28
Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
Vi söker nu en Supply Quality Manager för ett konsultuppdrag inom avancerad teknik- och industriverksamhet i Linköping. Uppdraget är en central del av leverantörskedjan där du ansvarar för att säkerställa och utveckla kvaliteten hos inköpta artiklar, material och delsystem.
I rollen arbetar du nära både leverantörer och interna funktioner och får en viktig roll i att driva kvalitetsarbete genom hela inköps- och leverantörsprocessen. Uppdraget passar dig som är strukturerad, analytisk och van att arbeta självständigt med kvalitet i leverantörsled.Dina arbetsuppgifter
Som Supply Quality Manager ansvarar du bland annat för att:
Säkerställa kvalitet på inköpta artiklar och leverantörer
Hantera kvalitetsärenden i kvalitetssystem
Följa upp och godkänna FAI:er
Driva felärenden och reklamationer mot leverantörer
Genomföra rotorsaksanalyser internt och externt
Utföra riskanalyser kopplade till leverantörer och produkter
Initiera och följa upp korrigerande åtgärder och förbättringsprogram
Följa upp och analysera leverantörers kvalitetsprestanda
Genomföra process- och produktrevisioner hos leverantörer
Resor förekommer, främst inom Sverige men även inom Europa.
KvalifikationerSkall-krav
2-4 års relevant erfarenhet inom kvalitet eller leverantörskvalitet
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik
God kunskap inom kvalitet och kvalitetsarbete
Erfarenhet av ärendehantering, FAI och rotorsaksanalyser
Förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt
Mycket god kommunikativ förmåga i samarbete med interna och externa parter
Förmåga att ta egna initiativ och driva arbete självständigt
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar att ovanstående skall-krav uppfylls.
Meriterande
Erfarenhet av Supply Quality / leverantörskvalitet
Praktisk erfarenhet av kvalitetsverktyg såsom 8D, DMAIC, Six Sigma, RCA, MSA och FMEA
Erfarenhet av affärssystemet IFS
Erfarenhet av ledande eller samordnande roller inom kvalitetAnställningsvillkor
Anställningsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats
Start: 1 mars 2026
Uppdragsperiod: 2026-03-01 - 2026-12-31
Möjlighet till förlängning: Ja
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
