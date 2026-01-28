Supply Quality Manager - kvalitetssäkra och utveckla leverantörsledet

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2026-01-28


Publiceringsdatum
2026-01-28

Beskrivning
Vi söker nu en Supply Quality Manager för ett konsultuppdrag inom avancerad teknik- och industriverksamhet i Linköping. Uppdraget är en central del av leverantörskedjan där du ansvarar för att säkerställa och utveckla kvaliteten hos inköpta artiklar, material och delsystem.
I rollen arbetar du nära både leverantörer och interna funktioner och får en viktig roll i att driva kvalitetsarbete genom hela inköps- och leverantörsprocessen. Uppdraget passar dig som är strukturerad, analytisk och van att arbeta självständigt med kvalitet i leverantörsled.

Dina arbetsuppgifter
Som Supply Quality Manager ansvarar du bland annat för att:

Säkerställa kvalitet på inköpta artiklar och leverantörer

Hantera kvalitetsärenden i kvalitetssystem

Följa upp och godkänna FAI:er

Driva felärenden och reklamationer mot leverantörer

Genomföra rotorsaksanalyser internt och externt

Utföra riskanalyser kopplade till leverantörer och produkter

Initiera och följa upp korrigerande åtgärder och förbättringsprogram

Följa upp och analysera leverantörers kvalitetsprestanda

Genomföra process- och produktrevisioner hos leverantörer

Resor förekommer, främst inom Sverige men även inom Europa.
KvalifikationerSkall-krav
2-4 års relevant erfarenhet inom kvalitet eller leverantörskvalitet

Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik

God kunskap inom kvalitet och kvalitetsarbete

Erfarenhet av ärendehantering, FAI och rotorsaksanalyser

Förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt

Mycket god kommunikativ förmåga i samarbete med interna och externa parter

Förmåga att ta egna initiativ och driva arbete självständigt

Det är viktigt att ditt CV tydligt visar att ovanstående skall-krav uppfylls.
Meriterande
Erfarenhet av Supply Quality / leverantörskvalitet

Praktisk erfarenhet av kvalitetsverktyg såsom 8D, DMAIC, Six Sigma, RCA, MSA och FMEA

Erfarenhet av affärssystemet IFS

Erfarenhet av ledande eller samordnande roller inom kvalitet

Anställningsvillkor
Anställningsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Placeringsort: Linköping

Arbetsmodell: På plats

Start: 1 mars 2026

Uppdragsperiod: 2026-03-01 - 2026-12-31

Möjlighet till förlängning: Ja

Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131671-1812229".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta)
582 23  LINKÖPING

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9709867

