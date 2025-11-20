Supply Planner till internationellt läkemedelsföretag!
Är du redo för din nästa utmaning inom supply chain? Vi söker dig som vill utvecklas på en arbetsplats som kan rädda liv. Ansök redan idag - vi applicerar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Företaget är med och gör skillnad i samhället genom att förbättra livet för människor med sällsynta och svåra sjukdomar. Du kommer att ingå i ett kompetent team som är en del av Tech Ops Supply chain avdelningen. I den här rollen kommer du ansvara för E2E (end-to end) försörjning av färdiga varor, läkemedelsprodukter och läkemedelssubstanser. Du är den huvudsakliga kontaktpunkten för kommunikation och aktiviter relaterade till försörjningsplanering och ansvarar för att utveckla och förbättra försörjningskedjeprocesser.
I rollen kommer du bland annat att ansvara för att göra en övergripande E2E-försörjningsplan som säkerställer att marknadsefterfrågan kan mötas på kort och lång sikt, inklusive både kommersiell och klinisk efterfrågan. Du ansvarar för att utveckla, utvärdera och upprätthålla E2E lagerstrategier för att säkerställa tillgång samt ansvara för lager och volymbudget.
• Utföra årlig planering och säkerhetslagerbedömningar. Säkerställa korrekta antaganden och godkänna planer.
• Definiera lagermål och övervaka lagerutveckling mot budget och forecasts samt utveckla åtgärdsplaner vid behov.
• Delta i månatlig S&OP-process för tilldelade produktfamiljer.
• Rapportera försörjningskedjans kostnader och transaktioner korrekt och i tid.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen inom supply chain
• Goda kunskaper i svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
