Supply Planner till global industrikund i Skövde
Shark Bemanning AB / Logistikjobb / Skövde Visa alla logistikjobb i Skövde
2026-07-17
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Om rollen
Som materialplanerare ansvarar du för att material från leverantörer når fabriken i rätt tid. Du bevakar leveranser, agerar på avvikelser och fattar snabba beslut som varje dag avgör om produktionen rullar. Det är en central roll i en stor industriell verksamhet, med korta beslutsvägar och högt tempo.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig bevakning av leveranser mot avrop och agerande på avvikelser
Snabb och kostnadseffektiv hantering av störningar, till exempel expressfrakter
Kommunikation med interna intressenter kring riskartiklar
Underhåll av masterdata som styr MRP-beräkningarna
Bevakning av lagernivåer för att undvika både brist och överlager
Hantering av MRP-larm, till exempel saknade leveransaviseringar (ASN)
Tät dialog med leverantörer och kollegor för att hantera risker och akuta lägen i försörjningskedjan
Löpande förbättringsarbete i din portfölj, exempelvis optimering av lager, transporter och arbetssätt
Vem vi söker
Du är strukturerad, analytisk och trivs när det händer mycket. Du arbetar lika bra självständigt som i team och bygger starka relationer med både leverantörer och kollegor.
Detta är en senior roll och kraven nedan är skarpa. Uppfyller du inte samtliga kommer din ansökan inte att gå vidare.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Minst fem års erfarenhet av materialplanering eller operativt inköp inom tillverkande industri
Daglig arbetsvana i MRP-styrd planering i ett större affärssystem: avrop, larmhantering, masterdata och lagerstyrning
Dokumenterad erfarenhet av operativ leverantörsdialog och avvikelsehantering, till exempel expressfrakter och bristsituationer
Akademisk examen inom supply chain eller logistik, alternativt motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av SAP S/4HANA
Erfarenhet från fordonsindustri eller annan serieproduktion med höga volymer
Vana att bygga egna verktyg och analyser i exempelvis O365 och Power BI
Om uppdraget
Konsultuppdrag på 4 månader
Placering: Skövde, 100% på plats
Omfattning: heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8084349-2106022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Hertig Johans gata 14 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
10005771