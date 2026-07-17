Supply Planner till global industrikund i Skövde

Shark Bemanning AB / Logistikjobb / Skövde
2026-07-17


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Om rollen
Som materialplanerare ansvarar du för att material från leverantörer når fabriken i rätt tid. Du bevakar leveranser, agerar på avvikelser och fattar snabba beslut som varje dag avgör om produktionen rullar. Det är en central roll i en stor industriell verksamhet, med korta beslutsvägar och högt tempo.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Daglig bevakning av leveranser mot avrop och agerande på avvikelser

Snabb och kostnadseffektiv hantering av störningar, till exempel expressfrakter

Kommunikation med interna intressenter kring riskartiklar

Underhåll av masterdata som styr MRP-beräkningarna

Bevakning av lagernivåer för att undvika både brist och överlager

Hantering av MRP-larm, till exempel saknade leveransaviseringar (ASN)

Tät dialog med leverantörer och kollegor för att hantera risker och akuta lägen i försörjningskedjan

Löpande förbättringsarbete i din portfölj, exempelvis optimering av lager, transporter och arbetssätt

Vem vi söker
Du är strukturerad, analytisk och trivs när det händer mycket. Du arbetar lika bra självständigt som i team och bygger starka relationer med både leverantörer och kollegor.
Detta är en senior roll och kraven nedan är skarpa. Uppfyller du inte samtliga kommer din ansökan inte att gå vidare.

Publiceringsdatum
2026-07-17

Kvalifikationer
Minst fem års erfarenhet av materialplanering eller operativt inköp inom tillverkande industri

Daglig arbetsvana i MRP-styrd planering i ett större affärssystem: avrop, larmhantering, masterdata och lagerstyrning

Dokumenterad erfarenhet av operativ leverantörsdialog och avvikelsehantering, till exempel expressfrakter och bristsituationer

Akademisk examen inom supply chain eller logistik, alternativt motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av SAP S/4HANA

Erfarenhet från fordonsindustri eller annan serieproduktion med höga volymer

Vana att bygga egna verktyg och analyser i exempelvis O365 och Power BI

Om uppdraget
Konsultuppdrag på 4 månader

Placering: Skövde, 100% på plats

Omfattning: heltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8084349-2106022".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Hertig Johans gata 14 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
10005771

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