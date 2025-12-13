Supply & Demand / Inköpsansvarig / controller

Bröd & Salt Bageri AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-12-13


Arbetsplats: Bröd & Salt AB - Västberga / Kungsgatan
Rapporterar till: Ledning
Ort: Stockholm

Syfte med tjänsten
Supply & Demand / Inköp / Controller ansvarar för inköp, prognostisering, produktionsplanering och
kostnadskontroll för Bröd & Salts butiker. Rollen säkerställer att rätt produkter finns tillgängliga i rätt mängd
vid rätt tidpunkt, med optimal kostnadskontroll och effektiv leverantörshantering. Detta är en nyckelroll för
att skapa förutsägbarhet, minimera svinn och maximera lönsamhet i butiksledet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inköp och leverantörshantering
• Ansvara för inköp av förpackningsmaterial till butiker
• Förhandla priser, villkor och leveransavtal med leverantörer
• Bygga och underhålla starka leverantörsrelationer
• Identifiera och kvalificera nya leverantörer
• Följa upp leverantörsprestanda och kvalitet
• Hantera reklamationer och avvikelser gentemot leverantörer
Prognostisering och produktionsplanering
• Skapa prognoser baserat på historisk data, säsongsvariationer och trender
• Planera produktionsbehov för bageri och kök i samarbete med produktionschefen
• Säkerställa optimal lagerhållning och minimera svinn
• Balansera tillgång och efterfrågan för effektiv resursanvändning
• Analysera avvikelser mellan prognos och utfall
Kostnadskontroll och analys
• Följa upp och analysera kostnader för inköp och material
• Identifiera kostnadsbesparingsmöjligheter och effektiviseringar
• Rapportera KPI:er för inköp, lagerhållning och kostnadsutveckling
• Genomföra prisanalyser och benchmarking
• Stödja budgetarbete med underlag och prognoser
• Analysera produktivitet och lönsamhet per produktkategoriSystemhantering och administration
• Arbeta i affärssystem/ERP-system för order, lager och uppföljning
• Säkerställa korrekt datahantering och systemunderhåll
• Ta fram rapporter och nyckeltal för ledning
• Dokumentera processer och rutiner

Publiceringsdatum
2025-12-13

Dina personliga egenskaper
• Stark analytisk förmåga med datadrivet arbetssätt
• Strukturerad och noggrann med god attention to detail
• Affärsmässig och förhandlingsskicklig
• Självgående och initiativrik
• Kommunikativ och samarbetsorienterad
• Lösningsorienterad med förmåga att se helheten
• Trygg i siffror och ekonomiska samband
Erfarenhet och kompetenskrav
• Minst 5 års relevant erfarenhet från livsmedelsproduktion eller F&B-verksamhet;
• Stark operationell och analytisk förmåga
• Erfarenhet från bageriverksamhet är meriterande
• God erfarenhet av ERP-system/affärssystem (t.ex. Visma, Fortnox, Monitor, SAP, Navision, IFS eller
liknande)
• Mycket god vana vid Excel (pivottabeller, formler, analys)
• Erfarenhet av leverantörshantering och förhandling
• Erfarenhet av prognostisering och produktionsplanering
• Flytande svenska i tal och skrift samt engelska på arbetsnivå
• Erfarenhet av kostnadskontroll och ekonomisk analys är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
E-post: ansokan@brodsalt.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpsansvarig i mailrubrik".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bröd & Salt Bageri AB (org.nr 556927-5695)
Västberga Allé 9 (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Jobbnummer
9643045

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bröd & Salt Bageri AB: