Supply Logistiker till ST1 Refinery AB
Academic Work Sweden AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-10-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du vara med i en spännande och dynamisk arbetsmiljö där du får ansvar för att optimera produktflöden? Är du en problemlösare med ett analytiskt sinne som trivs med att arbeta i högt tempo? Då kan du vara den vi söker till ST1 Refinery AB!
OM TJÄNSTEN
ST1 Refinery AB står inför spännande tillväxt inom förnyelsebara energilösningar och söker nu en Supply Logistiker till sitt team för att täcka upp ett föräldrarvikariat på drya 1 år. Du blir en del av ett tight och engagerat arbetslag som arbetar med logistik, analys och administration kopplat till raffinaderiets import och export av bränsleprodukter.
Som Supply Logistiker kommer du ha en nyckelroll i kommunikationen med internationella partners, depåer och leverantörer, samtidigt som du hanterar kontrakt, volymsrapporter och fakturering. Rollen präglas av högt tempo och varierande arbetsbelastning, där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av både fossila och förnybara bränslen.
Du erbjuds
• En arbetsplats som investerar i det gröna och förnyelsebara, med fokus på hållbara lösningar.
• Möjlighet att arbeta i en engagerad och framåtsträvande grupp med högt i tak.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
• Sköta inköp, försäljningar samt produktion rörande raffinaderiet, inklusive hantering av volymsrapporter och fakturering.
• Ha direktkontakt med leverantörer och kunder på både operationell och finansiell nivå.
• Säkerställa att kontrakt och fakturor är korrekta samt följa upp kostnader relaterade till produktflöden.
• Arbeta med avancerad hantering av volymer, vikt och densitet för flytande varor.
• Vara en del av teamets arbete med både fossila och förnyelsebara bränslen, i linje med ST1 fokus på hållbar omställning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleutbildning inom logistik, sjöfart, kemiteknik eller närliggande område.
• Är analytisk, driven och strukturerad samt noggrann med siffror.
• Har erfarenhet av att arbeta i affärssystem och har mycket goda kunskaper i Excel.
• Har goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från arbete med flytande varor, shipping eller kemiteknik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Energisk
För att lyckas i rollen är du en problemlösare som trivs med högt tempo och snabbt kan ta egna initiativ. Du är flexibel, prestigelös och har förmågan att balansera intensiva perioder med lugnare stunder.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ST1 är ett ledande energibolag med målet att erbjuda CO2-medveten energi. Raffinaderiet i Göteborg är en av världens mest energieffektiva anläggningar och utgör hjärtat i företagets produktion av såväl fossila som förnybara bränslen. Med fokus på hållbar omställning driver ST1 utvecklingen mot en grönare framtid.
Läs mer om ST1 här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9557970