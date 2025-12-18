Supply Chain Manager till Ursviken
2025-12-18
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Piteå
, Norsjö
, Luleå
, Umeå
Gillar du att göra smarta affärer, bygga långsiktiga relationer och samtidigt hålla koll på tekniska detaljer? Då tror vi att detta är ett jobb för dig.
I denna roll får du vara närvarande i hela kedjan, från leverantörskontakter till samarbete med teknik, projekt och inköp. Kort sagt, du blir navet som håller flödet rullande!
Om rollen
Som Supply Chain Manager ansvarar du för att:
utveckla och underhålla leverantörsrelationer
följa upp avtal, leveranser och kostnader
säkra kvalitet och försörjningskedja ur ett helhetsperspektiv
arbeta nära inköp, teknik, ekonomi och projektorganisation
identifiera förbättrings- och besparingsmöjligheter
Du kommer också att ha ett övergripande ansvar för rutiner, uppföljning och arbetssätt inom inköpsområdet samt för att bidra till företagets strategiska utveckling.
Resor förekommer, framför allt inom Europa ett par gånger per år.
Om dig
Vi tror att du tidigare har arbetat inom logistik, inköp eller liknande och att du trivs i en roll där teknik möter affär. Du känner dig trygg i förhandlingar, relationer och avtalsfrågor och har förmågan att se både detalj och helhet.
Vi ser gärna att du har
teknisk eller ekonomisk bakgrund
erfarenhet av industri, maskin, stål, hydraulik eller liknande
vana att samarbeta med många olika funktioner
god engelska (krav)
ett affärsmässigt och strategiskt tänk
Som person är du kommunikativ, relationsskapande, analytisk och trivs med att ha ett ansvarstagande och självständigt arbete.
Om Ursviken
Ursviken är en global tillverkare av högkvalitativa maskiner inom plåtbearbetning såsom kantpressar, gradsaxar och andra specialdesignade maskiner för att möta våra kunders mest specifika behov. Ursviken har lång erfarenhet och ett stort kunnande om produktion inom tung industri och har som ambition att tillverka maskiner som är ledande inom flexibilitet, kvalitet och produktivitet med ett stort fokus på kunden. Sedan årsskiftet har Ursviken Technology en ny ägare, Vaski group som är Finlands snabbast växande industri och arbetar med standardmaskiner och automatiserade maskiner med varumärkena Vaski och Pivatic.
Ursviken är en stabil arbetsgivare där alla brinner för innovation och teknik.
Redo att ta steget? Skicka in din ansökan och bli en del av ett team som driver innovation och hållbar tillväxt i den globala plåtindustrin.
I denna rekrytering samarbetar Ursviken med oss på OnePartnerGroup men du kommer att bli anställd direkt av Ursviken Technology.
Vid frågor vänligen kontakta Fredrik Nilsson eller Johanna Forsell på telefon eller mail fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
073 0475761Johanna.forsell@onepartnergroup.se
072 215 63 08 Sista ansökningsdag är 2026-01-16. Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skellefteå AB
(org.nr 559328-3509) Arbetsplats
Ursviken Technology AB Kontakt
Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9651322