Supply Chain Manager till Elisolation i Laxå
AxÖ Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Laxå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Laxå
2026-06-29
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"Det här är en ny och viktig roll för Elisolations fortsatta utveckling. Vi söker någon som kan bygga framtidens supply chain inom verksamheten, och som vill leda den transformation vi står inför." – Andreas Littorin, VD Elisolation
I takt med att verksamheten utvecklas blir också arbetet med inköp, planering och lager allt viktigare. Nu söker Elisolation en Supply Chain Manager som vill ta ett samlat ansvar för området och bidra till att vidareutveckla arbetssätt, flöden och struktur i verksamheten.
De kommande åren ska Elisolation stärka kostnadseffektivitet, leveransprecision, lagerstyrning, planeringsförmåga och digitalisering. Supply Chain Manager kommer ha en nyckelroll i att bygga de processer och arbetssätt som krävs för att stödja företagets fortsatta tillväxt och lönsamhet.
En nyckelroll inom supply chain
Som Supply Chain Manager ansvarar du för områdena strategiskt och operativt inköp, planering, IT och lager. Rollen innebär ett brett ansvar där du arbetar med frågor som leverantörsutveckling, prognoser, lagerstyrning, produktions- och kapacitetsplanering samtidigt som du leder och utvecklar företagets supply chain-team som idag består av fyra medarbetare.
Du arbetar nära både produktion och övrig ledning och får en viktig funktion i att utveckla hur verksamheten arbetar inom supply chain framåt.
Elisolation står inför en omfattande utvecklingsresa där supply chain kommer spela en avgörande roll. Under kommande år kommer fokus ligga på utveckling av planeringsprocesser, lagerstyrning, digitalisering, arbetssätt och tvärfunktionella flöden.
Rollen ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.
För dig som vill kombinera ledarskap med utveckling av processer och flöden finns här en möjlighet att ta en central roll i verksamheten och bidra till nästa steg i företagets utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och utveckla arbetet inom inköp, planering och lager.
Säkerställa effektiva flöden genom hela försörjningskedjan.
Utveckla och implementera processer inom S&OP, prognosarbete och lagerstyrning.
Utveckla och följa upp leverantörssamarbeten för direkta och indirekta inköp.
Driva förbättringsarbete kopplat till digitalisering, systemutveckling, struktur och processer.
Följa upp nyckeltal och identifiera förbättringsområden inom supply chain.
Ansvara för produktionsplanering och kapacitetsplanering.
Leda och stötta teamet inom supply chain i det dagliga arbetet.
Är du den vi söker?
Elisolation söker dig som har erfarenhet av supply chain-arbete i en producerande verksamhet och som förstår sambanden mellan försäljning, inköp, planering, lager och produktion. Du har förmågan att skapa balans mellan leveransförmåga, lagerhållning och effektivitet samtidigt som du driver utveckling framåt.
Det är sannolikt att du har:
Universitetsutbildning inom logistik, teknik, ekonomi eller motsvarande.
Erfarenhet av inköp, planering eller logistik i industriell verksamhet.
Erfarenhet av strategiskt eller operativt inköpsarbete.
Erfarenhet av förändringsledning och implementering av nya arbetssätt.
Erfarenhet av att leda människor, team eller verksamhetsområden.
Förståelse för industriella flöden, lagerstyrning och kapacitetsplanering.
Erfarenhet av förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Kanske arbetar du idag som strategisk inköpare, supply chain specialist eller logistikchef och vill ta ett större helhetsansvar. Eller så har du redan en ledande roll inom supply chain och söker en verksamhet där du får större möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och flöden.
Som person är du analytisk, strukturerad och pragmatisk. Du har förmågan att se helheten, skapa riktning och fatta beslut som stärker verksamheten över tid. Du är en trygg ledare som bygger förtroende genom engagemang, tydlighet och ett nära samarbete med människorna omkring dig.
Om Elisolation
Elisolation HTM AB är en specialiserad leverantör av halvfabrikat och maskinbearbetade detaljer i härdplaster, termoplaster och isolationsmaterial. Vi erbjuder ett komplett flöde – från materialval till färdig komponent – där all tillverkning sker i egen regi.
Vi är en del av Söderbergföretagen, en stabil industrikoncern som skapar långsiktiga förutsättningar för utveckling.
Med hög kompetens, stark yrkesstolthet och ett tydligt kundfokus arbetar vi tillsammans för att leverera lösningar som skapar verkligt värde.
Läs mer här och titta på vår företagsfilm.
Vi erbjuder
En strategisk nyckelroll med stort mandat
Möjlighet att påverka hela värdekedjan – på riktigt
En organisation med korta beslutsvägar och hög kompetens
Nära samarbete med övrig ledning och produktion
En verksamhet som vill utvecklas med fokus på effektivitet och affärsnytta
Information och ansökan
Rollen kräver närvaro i Laxå då arbetet sker nära verksamheten. I denna rekrytering samarbetar Elisolation med AxÖ Consulting. Urval sker löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Vid frågor kontakta:
Therese Astvald, therese.astvald@axoconsulting.se
, 079-347 82 21
Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidater.
Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att annonsen är publicerad under sommar- och semestertider, vilket innebär längre svarstider än vanligt – vi tackar för ditt tålamod.
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbrovägen 5 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elisolation i Laxå Kontakt
Rekryteringsansvarig
Thesése Astvald therese.astvald@axoconsulting.se 0793478221 Jobbnummer
9983352