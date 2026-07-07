Supply Chain Manager
Eterni Sweden AB / Logistikjobb / Alvesta Visa alla logistikjobb i Alvesta
2026-07-07
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Alvesta
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige
Nyckelroll i ett familjärt bolag med stor påverkan och utvecklingsmöjligheter.
Supply Chain Manager, strategisk ledare med driv att utveckla hela värdekedjan
Vill du ta en nyckelroll i ett växande industriföretag där du får möjlighet att påverka och utveckla hela värdekedjan, från inköp och produktion till logistik? Vi söker nu en affärsmässig och engagerad Supply Chain Manager som vill kombinera strategiskt arbete med ett nära samarbete ute i verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som Supply Chain Manager får du ett helhetsansvar för företagets försörjningskedja och blir en viktig del av ledningsgruppen. Du ansvarar för att utveckla och effektivisera flöden, processer och arbetssätt med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och lönsamhet.
Rollen innebär personalansvar för fem direktrapporterande medarbetare och ett indirekt ansvar för cirka 20 medarbetare inom produktionen. Du arbetar nära verksamheten och är en naturlig länk mellan inköp, produktion, logistik och övriga funktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för och utveckla inköp, produktion och logistik.
Säkerställa effektiva material- och produktionsflöden.
Driva förbättrings- och utvecklingsprojekt inom supply chain.
Arbeta strategiskt med planering, kapacitet och resursoptimering.
Följa upp nyckeltal och analysera verksamhetens resultat för att identifiera förbättringsområden.
Leda, coacha och utveckla medarbetare och chefer inom ansvarsområdet.
Bidra aktivt i företagets ledningsgrupp och den långsiktiga affärsutvecklingen.
KVALIFIKATIONER OCH PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll inom supply chain, produktion eller operations i ett tillverkande industriföretag. Du har en god förståelse för hur inköp, produktion och logistik samverkar och drivs mot gemensamma mål.
Du har sannolikt en bakgrund från verkstadsindustrin, gärna inom fordons- eller försvarsindustrin. Har du en högskoleutbildning inom teknik ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av att leda och utveckla människor.
Är analytisk och trivs med att fatta beslut baserade på data och affärsmässiga analyser.
Har ett strategiskt perspektiv men uppskattar att arbeta nära produktionen och den dagliga verksamheten.
Är en trygg och kommunikativ ledare som skapar engagemang och delaktighet.
Har ett starkt förbättringsdriv och ett strukturerat arbetssätt.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Är resbar i samband med kund- och/eller leverantörsbesök eller mässor.
Du erbjuds en nyckelroll i ett stabilt och framåtblickande mellanstort industriföretag. Här får du möjlighet att vara med och påverka företagets fortsatta utveckling genom att skapa effektiva processer, starka flöden och ett engagerat ledarskap.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Alvestaområdet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med direktanställning hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Frågor besvaras av ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på 0709-354090 eller via e-post Rebecca.Moberg@eteri.se
Placering: Alvestaområdet.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
342 95 ALVESTA Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9996015