Supply chain management konsulter
Combitech Aktiebolag / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
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Vill du göra skillnad för människor, verksamheter och samhälle? På Combitech erbjuder vi utmaningar i det digitaliserade samhällets absoluta framkant. Här får du möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling, samtidigt som du har trygghet och balans i livet.
Din roll som supply chain management konsult
Till vårt team söker vi nu drivna och engagerade konsulter inom Supply Chain Management för uppdrag i regionen. Du kommer att arbeta självständigt eller i team för att hjälpa våra kunder att skapa och optimera effektiva lösningar, flöden och försörjningsberedskap. Du kommer bl.a. att arbeta med att planera, styra och utforma våra kunders material- och informationsflöden på bästa möjliga sätt. Vi arbetar bland annat inom områdena verksamhetsutveckling, materialplanering, industrialisering, produktionsutveckling samt process- och kvalitetsförbättringar samt hjälper våra kunder att bygga motståndskraft när det gäller förmågan att snabbt ställa om produktion, identifiera alternativa material samt att verifiera att nya produkter håller måttet.
Vem är du?
Vi söker dig som är civilingenjör, högskoleingenjör eller civilekonom med nödvändig utbildning och med minimum två års dokumenterad erfarenhet inom Supply Chain Management. Du har ett intresse för teknik, logistik och verksamhetsnära förbättringsarbete och du kan även komma att ta en mer koordinerande eller ledande roll i projekten vi utför. Du har även en god förståelse och intresse för moderna IT-lösningar och affärssystem.
Som person är du självständig och ansvarstagande. Du är van att samarbeta för att nå uppsatta mål, har en god analytisk förmåga och är drivande. Vidare är det viktigt att du är utåtriktad och relationsbyggande då arbetet innebär många kontakter såväl internt som externt. Du behöver kunna uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Har du erfarenhet från branscherna automotive, telekom, försvarsindustrin eller statliga verk och myndigheter är detta ett extra plus.
Om försvarssekretess: Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan på direkten. Urvalet sker efter vecka 32.
Kom och gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Marina Johannesson, marina.johannesson@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Lindholmspiren 3A (visa karta
)
417 56 GOTHENBURG Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9996379