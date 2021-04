Supply chain koordinator - Uniflex Sverige AB - Logistikjobb i Göteborg

Uniflex Sverige AB / Logistikjobb / Göteborg2021-04-152021-04-15Vi söker nu en supply chain koordinator till vår kund. Tjänsten är ett uppdrag på sex månader med chans till förlängning därefter.Du kommer här att:Ansvara för att operativt förvalta ingångna avtal mellan kund och uppdragsgivare - Gruppen ansvarar tillsammans för samtliga uppdragsgivare som alla har specifika villkor, komplexa tjänster och differentierade priser vilket ställer stora krav på att alla i gruppen har tillgång till uppdragsspecifik information, följer samma arbetssätt, följer angivna rutiner och ständigt uppdaterar dem.Ha kontakt med uppdragsgivarna i form av kommunikation och koordinering i varuförsörjningsprocessen samt andra avtalade tjänster. Tex ekonomi och kvalitetsavdelningarStå för intern kontakt med tex KAM, kvalitét, ekonomi, varuvård, kundservice, centrallager, in och ut leverans osv.Proaktivt utveckla avtalade tjänster på en kundorienterat, kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt sätt. Företaget strävar efter at arbete enligt Lean och det ingår därför i rollen att bidra med förbättringsslag samt genomförandet av dessa.Vi söker dig som är:Engagerad och relationsskapandeAnalytisk och ansvarstagandeServiceminded och lyhörd mot kundLösningsorienterad, proaktiv och drivenNoggrann men effektiv och flexibelDetta är en nyckelroll för daglig representation av företaget i den löpande kontakten med uppdragsgivare/leverantörer och är knutpunkten mellan uppdragsgivare/leverantör och verksamhet när det gäller hela varuförsörjningen av produkterna.Arbetet kräver att man är en duktig koordinator med bred förståelse och detaljerad kunskap för logistikprocesser - från uppstart, leverans, varuvård och masterdataprocessen för att på bästa sätt följa gällande avtal och rutiner samt hantera och förstå avvikelser. Det är många avtal att hålla koll på och dessa kan skilja sig åt på många vis i överenskommelser, krav och tjänster.Tjänsten kräver kunskap inom service, logistik och distribution och du som söker har tidigare erfarenhet av detta. Meriterande om du tidigare arbetet inom läkemedel på något vis.Du känner även igen dig av nedan:Noggrann är A och OKunna förstå komplexa sammanhangAtt vara en avslutare, inte lämna något i ovisshetTa ansvar från in- till ut om nödvändigtBra social spelareFölja rutiner och instruktionerDu skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Uniflex Sverige AB5694892