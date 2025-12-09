Supply Chain Analytiker med inriktning mot flödesstyrning
OIO Väst AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-12-09
Vill du vara med och forma framtidens materialflöden? Vi söker en driven och proaktiv Supply Chain Analytiker till ett viktigt produktområde. Detta är en roll för dig som vill vara med och utveckla hur bolaget planerar, styr och optimerar flöden genom hela värdekedjan. Här arbetar du i verksamhetens hjärta, där logistik möter affär, och där dina insatser får direkt påverkan på både effektivitet, kundvärde och hållbarhet.
Du kommer att vara en nyckelspelare i resan mot smartare, effektiva och mer hållbara flöden - från inköp till slutkund. Tillsammans med engagerade kollegor inom produktion, marknad och logistik skapar du lösningar som gör skillnad på riktigt.
Om rollenSom Supply Chain Analytiker får du en nyckelposition i arbetet med att planera och styra materialflöden från inköp till slutkund. Du fungerar som navet mellan produktion, marknad, logistik och kunder, och säkerställer att flödena är både effektiva, hållbara och affärsmässigt välplanerade. Rollen innebär ett brett ansvar som sträcker sig från prognoser och kapacitetsanalyser till koordinering av dagliga leveranser och utveckling av arbetssätt. Du blir en central del i arbetet mot en mer datadriven, proaktiv och optimerad supply chain.
Ditt arbete innefattar:
Att ansvara för och utveckla leveransplanen i linje med uppsatt S&OP-process
Att ta fram, analysera och följa upp prognoser i dialog med interna funktioner och kunder
Att koordinera dagliga flöden och säkerställa hög leveransprecision
Att identifiera och driva förbättringsinitiativ som stärker både kostnadseffektivitet och kundvärde
Att samordna volymer och avsättningar med hänsyn till kvalitet, logistik och affärsnytta
Att utveckla processer och arbetssätt för förbättrad flödesstyrning
Att bidra aktivt i resan mot en mer datadriven och proaktiv supply chain
Vi söker dig somHar minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi eller motsvarande
Har minst fem års erfarenhet inom supply chain, logistik eller närliggande områden
Är analytisk, lösningsorienterad och har förmåga att se helheten i komplexa flöden
Har erfarenhet av prognosarbete och analys kopplat till planering
Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor och ett högt tempo
Har god förståelse för materialflöden, leveransprocesser och ekonomiska samband
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Är van att arbeta i affärssystem och behärskar Officepaketet väl
Vi tror att du är en person som ser möjligheter i varje led och som gillar att skapa flöden där alla delar hänger ihop. Du tänker proaktivt, är bekväm med att ta ägarskap och navigerar tryggt mellan både strategiska och operativa frågor. Du samarbetar naturligt med andra, bygger relationer och driver arbetet framåt genom dialog och struktur.
Om du har erfarenhet av materialflöden inom tunga eller komplexa produktområden är det meriterande, men inte ett krav.
Om anställningenDetta är en rekrytering med direkt anställning hos vår kund. Förhandling om villkor för anställningen sker således parterna emellan.
Du blir del av en större supply chain-organisation på cirka 15 personer, fördelad på flera produktområden. Teamet du ansluter till arbetar i hög takt, med stort mandat och nära samarbete kring övergripande planering, leveransprecision och flödesutveckling. Här möts du av en kultur som präglas av framåtrörelse, transparens, affärsmässighet och prestigelös samverkan.
Arbetet innebär nära dialog med interna affärsenheter, produktion, logistikfunktioner och centrala planeringsteam. Resor kan förekomma i mindre omfattning i syfte att lära känna organisationen och lokala behov.
Detta är en möjlighet för dig som vill fördjupa dig i avancerad supply chain-utveckling och arbeta i en organisation som satsar på moderna planeringsverktyg, datadrivna beslut och kontinuerlig förbättring. Här får du både utrymme och ansvar att påverka helheten - och att bidra till flöden som verkligen gör skillnad.
Omfattning: Heltid, kontorstider 07:00-16:00 - du förväntas vara på plats varje dag
Start: Januari 2026
Placering: Göteborg
Kontaktperson: Dino Segetalo
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
OIO Väst AB (org.nr 559351-5835)
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9636408