Supply and Campaign Coordinator
Varner Retail AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2025-10-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varner Retail AB i Solna
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Bli en viktig nyckelspelare i ett nytt bolag!
LESSS är ett nytt bolag inom Varner-koncernen som arbetar med att ta tillvara på överskottsvaror och skapa lönsamhet genom smart hantering och försäljning. Som Supply & Campaign Coordinator får du en viktig operativ roll i att stötta varuflödet, orderläggning och kampanjhantering, samt behjälplig till andra funktioner i företaget. Du arbetar nära Brand Manager och är en nyckelperson i att få vardagen att fungera smidigt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Orderläggning av varor till butik och e-handel enligt plan.
- Uppdatera priser och kampanjer i system (M3, WM, AutoStore).
- Kontrollera att priser stämmer i kassa och online.
- Följa upp lagersaldon och signalera behov av påfyllning.
- Koordinera varuflöde mellan DC, outletlager och butiker.
- Stämma av med butikschefer/e-handelschef kring behov och prioriteringar.
- Administrativt stöd till Brand Manager i dagliga uppgifter.
- Samordna enklare logistikprojekt, t.ex. flytt av varor mellan enheter.
- Uppdatera systemparametrar för att säkerställa korrekt information.
Vi söker dig som
- Har erfarenhet från en assisterande roll inom inköp, merchandising eller logistik.
- Har god systemvana från Relex, SAP, M3 eller likvärdigt ordersystem.
- Är strukturerad, noggrann och gillar att ha koll på detaljer.
- Trivs med att arbeta operativt och få saker gjorda.
- Är kommunikativ och gillar att samarbeta med olika delar av organisationen.
- Har bra kunskaper inom Excel
Du rapporterar till: Brand Manager
Du samarbetar med: Supply Chain, DC, e-handel, butik och respektive brands
Vi kan erbjuda:
- En spännande resa i ett upstart företag med stor teamkänsla och högt tempo
- Förmånlig personalrabatt i Varners butiker
- Heltid tillsvidare anställning på vårt kontor i Solna
- Startdag omgående absolut senast 1 november
Är du den vi söker? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan idag. Urval och intervjuer sker löpande och kan starta innan sista ansökningsdag har gått ut.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Varner är en av Skandinaviens största modekoncerner och består av flera högprofilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Bik Bok, Carlings, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar idag 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark.
Varje dag sätter 8 500 engagerade medarbetare kunderna i centrum för att ge dem den bästa shoppingupplevelsen. Sedan den första butiken öppnades i Oslo för snart 60 år sedan har vi haft en fantastisk utveckling och tillväxt.
Nyckeln till vår framgång ligger i vår kultur och våra värderingar. Vi älskar att skapa resultat. Hos oss är det högt i tak och vi har kul tillsammans. Samtidigt tar vi ansvar för varandra, för miljön, för klimatet och samhället omkring oss.
Varner Service Office ligger i fräscha och moderna lokaler i Solna, Stockholm. Vårt huvudkontor ligger i Norge och vi har även ett kontor i Finland. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varner Retail AB
(org.nr 556116-7213), https://varner.com/ Arbetsplats
Varner Jobbnummer
9552286