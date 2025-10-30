Suppllier Quality Manager
2025-10-30
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Supplier Quality Manager inom funktionen Contracts & Sourcing ansvarar du för att säkerställa och kontinuerligt förbättra kvaliteten hos våra leverantörer och de artiklar vi köper in. Du arbetar proaktivt för att förebygga kvalitetsproblem och driver ständiga förbättringar i leverantörskedjan.
I rollen ingår bland annat att:
* Säkerställa efterlevnad av Saabs och kunders kvalitetskrav genom hela leverantörskedjan.
* Hantera korrigerande åtgärder och genomföra grundorsaksanalyser.
* Delta aktivt i Saabs leverantörsteam.
* Analysera, identifiera och initiera kvalitetsförbättrande åtgärder.
* Tillsammans med strategiskt inköp utvärdera, godkänna och välja leverantörer.
* Granska dokumentation vid första leverans.
Arbetet innebär nära samarbete med både interna funktioner och externa leverantörer. Rollen kan även innebära resor, främst internationellt, för att följa upp leverantörsarbete på plats.
Vi söker dig som har en relevant utbildning eller erfarenhet från en liknande roll. Du trivs med att sätta dig in i tillverkningsprocesser, nya artiklar och kundkrav, och motiveras av att samarbeta med många olika kontaktytor både internt och externt.
Du är pragmatisk, strukturerad och analytisk, med god beslutsförmåga och en vilja att hitta flexibla lösningar. Du har ett helhetsperspektiv, gillar att samarbeta och drivs av att bidra till företagets bästa.Kvalifikationer
* Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
* Förmåga att leda och genomföra grundorsaksanalyser.
* Erfarenhet av problemlösningsverktyg, exempelvis Six Sigma.
* Förmåga att läsa och tolka designdata, som ritningar och modeller.
Meriterande:
* Erfarenhet från flygindustrin och arbete enligt EN9100.
* Erfarenhet av internationella leverantörskedjor.
* Erfarenhet av interna och externa revisioner.
* Bakgrund inom maskinteknik med fokus på kvalitet och tillverkning.
* Certifiering som Black Belt.
* Erfarenhet av First Article Inspection (FAI).
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du bli en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
