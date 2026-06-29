Supplier Quality Manager
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Karlskoga Visa alla civilingenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-29
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
På Saab Dynamics i Karlskoga händer mycket just nu. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker därför flera Supplier Quality Managers (SQM) som vill bidra till att utveckla vårt kvalitetsarbete tillsammans med oss.
Vi söker både dig som är relativt ny inom leverantörskvalitet och dig som har gedigen erfarenhet och vill ta en mer strategisk eller övergripande roll. Hos oss finns möjlighet att växa, påverka och göra skillnad, oavsett var du befinner dig i din karriär.
Din roll
Som Supplier Quality Manager har du en central roll i samarbetet mellan leverantörer, inköp och produktion. Du arbetar för att säkerställa kvalitet genom hela leverantörskedjan och är med och driver utveckling av både processer och samarbeten.
Beroende på din erfarenhet och dina styrkor kan arbetsuppgifterna bland annat innefatta:
Leverantörsutveckling och revisioner
Hantering av avvikelser och rotorsaksanalyser
Förbättringsarbete och förebyggande kvalitetsinsatser
Analys och uppföljning av leverantörers prestation
Utveckling av strukturer och arbetssätt i en växande verksamhetPubliceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad och som trivs med att samarbeta. Du gillar att förstå helheten men kan också gå ner i detaljer när det behövs.
Har du erfarenhet av leverantörskvalitet, kvalitetsarbete eller produktion är det meriterande. För mer seniora roller ser vi gärna att du har god kunskap inom inköpskvalitet och kvalitetssystem.
Kunskap om exempelvis ISO 9001/14001, PPAP, MSA eller ritningsläsning är meriterande men vi letar efter potential och driv, inte en perfekt kravlista.
Oavsett om du har byggt din kompetens genom studier eller genom praktisk erfarenhet vill vi gärna höra hur du kan bidra till vårt kvalitetsarbete. Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar vad som driver dig och hur din erfarenhet och kompetens kan göra skillnad hos oss. Vi är nyfikna på vad just du kan tillföra vårt team.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9982474