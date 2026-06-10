Supplier Quality Manager
Avaron AB / Civilingenjörsjobb / Karlskoga Visa alla civilingenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlskoga
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll i en verksamhet inom högteknologisk industri som befinner sig i stark tillväxt. Här är leverantörskvalitet avgörande för att säkra kvaliteten i inköpta produkter, material och delsystem, samtidigt som du bidrar till att utveckla arbetssätt och samarbeten i hela värdekedjan.
Du arbetar nära inköp, produktion, kvalitet och leverantörer för att skapa stabila processer, följa upp kvalitetsutfall och driva förbättringar där de gör störst skillnad. Rollen passar dig som vill kombinera operativt kvalitetsarbete med stort inflytande i en tekniskt avancerad miljö.
ArbetsuppgifterDu säkerställer att inköpsstrategi, inköpspolicy och tillhörande rutiner omsätts i praktiken.
Du kvalitetssäkrar inköpta artiklar, material och delsystem genom hela leverantörskedjan.
Du deltar i och upprättar inköps- och kontrollberedningar vid behov.
Du genomför leverantörs- och produktrevisioner och följer upp resultat, avvikelser och förbättringsåtgärder.
Du övervakar leverantörers kvalitetsprestanda och driver korrigerande åtgärder när uppsatta mål inte nås.
Du driver förbättringsprogram tillsammans med leverantörer för att höja kvalitet, stabilitet och leveransförmåga.
Du hanterar reklamationer för material som inte uppfyller specifikation och granskar leverantörers svar och åtgärdsplaner.
Du samarbetar nära produktionskvalitet kring avvikelser som rapporteras från produktionen.
Du stöttar mindre erfarna kollegor och kan ta en mentorroll inom leverantörskvalitet.
Resor är en naturlig del av rollen.
KravMinst 5 års erfarenhet inom leverantörskvalitet, leverantörsutveckling eller närliggande kvalitetsroller.
Gedigen erfarenhet av klassiskt kvalitetsarbete.
Erfarenhet av produktionskvalitet och/eller leverantörskvalitet.
Praktisk erfarenhet av etablerade kvalitetsverktyg och kvalitetsmetoder.
Kunskap och erfarenhet av LEAN, Six Sigma, PPAP och MSA.
God förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar.
Kunskap inom form- och lägestoleranser (GD&T).
Erfarenhet av mätteknik.
Relevant högskole- eller universitetsutbildning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
God vana av att arbeta tvärfunktionellt och skapa starka samarbeten med leverantörer och interna intressenter.
Förmåga att driva förbättringsarbete på ett strukturerat och resultatinriktat sätt.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885741-2046103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskoga Busstation (visa karta
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691 32 KARLSKOGA Jobbnummer
9957301