Supplier Quality Manager
ValueOne AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-02-27
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ValueOne AB i Karlskoga
, Nacka
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
ValueOne söker en Supplier Quality Manager till en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Karlskoga. Kunden har en vakans i organisationen och behovet av kompetensen är kontinuerligt. Rollen tillsätts initialt genom anställning hos ValueOne med tydlig ambition om överrekrytering.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som Supplier Quality Manager ansvarar du för att säkerställa att leverantörer uppfyller företagets kvalitetskrav samt att arbeta proaktivt för att minska risker och förebygga kvalitetsavvikelser i leverantörsledet. Syftet är att stärka leverantörskedjans tillförlitlighet och säkerställa efterlevnad av relevanta standarder och lagkrav.
Säkerställa att produkter uppfyller alla relevanta kvalitetskrav, standarder och lagkrav.
Genomföra och följa upp riskanalyser och kvalitetsplaner samt aktivt driva leverantörsutveckling.
Utföra rotorsaksanalyser och leda arbetet med korrigerande och förebyggande åtgärder.
Genomföra leverantörsaudits samt bedöma och utvärdera leverantörers processkapabilitet.
Medverka vid urval och kvalificering av nya leverantörer samt driva kvalitetsrelaterade frågor i leverantörssamarbeten.
Säkerställa korrekt dokumentation, rapportering och uppföljning enligt interna krav och processer.
Arbeta kontinuerligt med förbättringar av processer kopplade till leverantörskvalitet.
Erfarenhet och kompetens
För att lyckas i denna roll har du minst fem års erfarenhet av kvalitetsledning. Du har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi eller likvärdig utbildning, samt erfarenhet av relevanta kvalitetsverktyg. Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är meriterande om du har kunskap om PPAP samt Six Sigma.
Som person är du strukturerad och analytisk, och du trivs i en roll där noggrannhet och systematik är centralt. Vi tror att du trivs med att arbeta i team, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och lätt för att självständigt driva kvalitetsprocesser framåt.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valueone AB
(org.nr 556787-5264), http://www.valueone.se Arbetsplats
ValueOne AB Jobbnummer
9768930