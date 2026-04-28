Supplier Quality Engineer till Innovativt Teknikbolag!
Friday Väst AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-04-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i gränslandet mellan hårdvara, mjukvara och kvalitet i en miljö där mycket fortfarande formas? Har du erfarenhet av leverantörskvalitet inom automotive och trivs i en roll där du får ta stort ansvar och arbeta brett? För vår kunds räkning söker vi en Supplier Quality Engineer som vill vara med och bygga upp framtidens mjukvarudrivna fordonsplattform. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I den här rollen kliver du in i ett bolag som utvecklar en avancerad digital plattform och operativsystem för fordon, där målet är att skapa en fullt mjukvarudriven produkt. Du blir en del av ett mindre kvalitetsteam och får en bred roll med stort inflytande.
Organisationen är i en uppbyggnadsfas med högt tempo och ständiga förändringar, vilket innebär att du får vara med och sätta strukturer samtidigt som du hanterar pågående projekt. Du kommer att arbeta nära både interna team och externa partners, inklusive globala aktörer inom automotive.
Du kommer till exempel att:
Säkerställa kvalitet hos leverantörer av hårdvarukomponenter
Genomföra leverantörsgranskningar och driva kvalitetsförbättringar
Arbeta med kvalitet genom hela kedjan - från komponentnivå till färdig produkt
Fungera som kvalitetsstöd internt inom utveckling och engineering
Bidra till uppbyggnad av processer och arbetssätt i en växande organisation
VI SÖKER DIG SOM:Har relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis elektronik, elektroteknik eller mekatronik
Har minst tre års arbetslivserfarenhet inom kvalitetsarbete, gärna i en roll som Supplier Quality Engineer, kvalitetsingenjör eller motsvarande
Har erfarenhet av leverantörskvalitet inom automotive eller närliggande industri
Har god vana av att arbeta med hårdvarukomponenter
Kan kommunicera obehindrat i engelska i både tal och skrift, då språket används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
Kan kommunicera obehindrat i svenska i både tal och skrift
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som trivs i en dynamisk och föränderlig miljö där allt ännu inte är fullt på plats. Du har förmågan att skapa struktur i det som är otydligt och tar gärna en drivande roll i att sätta arbetssätt och få saker att fungera i praktiken. Samtidigt är du flexibel och lösningsorienterad när förutsättningarna förändras. Du är självgående och tar ansvar för ditt område, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer både internt och externt. Du har ett genuint intresse för teknik och kvalitet, och en särskild förståelse för hur hårdvara och mjukvara samverkar i moderna system.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Consultant Manager
Evelina Ogheden Evelina.ogheden@friday.se Jobbnummer
9881242