Supplier Quality Engineer sökes till globalt teknisk bolag!
Professionals Nord Eskilstuna AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-03-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Eskilstuna AB i Västerås
, Eskilstuna
, Kungsör
, Strängnäs
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknik, kvalitet och internationella leverantörskontakter? Här får du en central roll i att säkerställa kvaliteten i leverantörskedjan - och samtidigt bidra till utvecklingen av avancerade tekniska produkter.
Information om tjänsten
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Som Supplier Quality Engineer (SQE) arbetar du med att utveckla och säkerställa kvaliteten hos leverantörer inom främst motorer, växlar och mekaniska komponenter. Rollen är en viktig länk mellan leverantörer, produktion och inköp.
Du blir en del av ett erfaret team och samarbetar nära flera funktioner för att förbättra kvalitet, minska kostnader och säkerställa stabil leverans. Rollen är delvis operativ, där du ibland behöver vara nära produktion eller lager för att förstå avvikelser i material. Samtidigt är huvudfokus att driva dialogen med leverantörer, säkerställa snabba svar och följa upp korrigerande åtgärder.
Resor ingår i tjänsten, främst till leverantörer i Europa. Resorna är planerade i förväg och sker inte med kort varsel.
Du kan räkna med ca 6-10 resdagar per år.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantera och följa upp leverantörsavvikelser från produktion och kund
Driva rotorsaksanalyser och säkerställa att korrigerande åtgärder genomförs
Granska och följa upp 8D-rapporter
Kommunicera kvalitetsbrister till leverantörer och ställa krav på åtgärder
Delta i och driva förbättringsarbete kopplat till kvalitet och kostnad
Medverka i leverantörsbedömningar och uppföljning av KPI:er
Genomföra revisioner hos utvalda leverantörer
Vara delaktig i projekt kopplade till produktion och supply chain
Vi söker dig som
Antingen har erfarenhet inom leverantörskvalitet eller en teknisk bakgrund med kunskap om exempelvis växlar och kugghjul.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Kandidatexamen eller minst 2 års erfarenhet inom Supplier Quality Engineering eller liknande område
Kunskap om motorer, växlar, kablage och kabelsystem
Erfarenhet av processrevisioner och ISO 9001 samt metoder som PPAP, FMEA och kontrollplaner
Goda kunskaper i SAP
Erfarenhet av RCA (rotorsaksanalys), 8D, DMAIC eller liknande metodik
God samarbetsförmåga, social kompetens och kommunikationsförmåga
Flytande svenska och engelska
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Västerås
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Glennhammar, sara.glennhammar@pn.se
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument.
Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto - här kan du skapa din kandidatprofil vilket ökar dina chanser till drömjobbet!
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Eskilstuna AB
(org.nr 559345-6899) Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Sara Glennhammar sara.glennhammar@pn.se Jobbnummer
9814085