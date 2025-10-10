Supplier Quality Assurance, SQA
Nammo-koncernen har ca 4.000 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 600 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Om du trivs i en roll där kvalitet och utveckling är viktiga frågor kan vi erbjuda ett självständigt och utvecklande arbete i internationell miljö där du får en aktiv roll i utvecklingen av kvalitets- och processtyrning hos Nammo Sweden's leverantörer. Här får du möjlighet att göra skillnad och en chans till både professionell och personlig utveckling i en trygg, framgångsrik verksamhet i kraftig tillväxt som präglas av korta beslutsvägar och framtidsoptimism.
Om rollen
Vår snabba tillväxt ställer krav på förändring och vi ser ett behov av att bredda vår leverantörsbas samt av att arbeta mer proaktivt. Vi söker nu en SQA till vår övergripande inköpsorganisation som vill bidra till vår fortsatta utveckling.
Avdelningen består idag av nio inköpare samt två SQA som arbetar tätt tillsammans mot gemensamma mål. Utöver inköpsavdelningen kommer du att ha ett nära samarbete med kollegor inom R&D, Produktkontor, Produktion, Kvalitet och Kontraktskontor.
Du får ett ansvar för leverantörskvalitet och processutveckling inom Nammo Sweden med dess två affärsområden - Small & Medium Caliber Ammunition samt Large Caliber Systems. Övriga ansvar och arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Leda och genomföra aktiviteter kopplade mot leverantörskvalitet
Koordinera samtliga kvalitetsrelaterade aktiviteter externt innan, under och efter köp
Medverka i urval av prioriterade leverantörer per site
Ta fram specifika kvalitetskrav för kritiska leverantörer
Genomföra leverantörsbedömningar, revisioner och kvalitetsmöten enligt plan tillsammans med ansvarig inköpare
Utvärdera avvikelserapportering av inkommande råvaror för att följa upp på leverantörs- och detaljnivå, samt upprätta kvalitetskontrollrapporter mot leverantörer.
Eftersom du arbetar gentemot samtliga enheter i Sverige ser vi gärna att din bostadsort ligger någonstans mellan Karlsborg i söder till Karlskoga/Lindesberg i norr. Tjänsten innebär frekventa resor både till Nammos enheter i Sverige samt till leverantörer såväl internationella som nationella. Du rapporterar till Inköpschef för Nammo Sweden.
Vår kandidat
Vi söker dig som drivs av att hitta lösningar, samarbeta med andra och som har tidigare erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna gentemot leverantörer. Vidare ser vi att du:
Har en teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Är en van administratör och har erfarenhet av ritningsläsning
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Gärna har kunskap kring tillverkningsprocesser, dock inget krav
Svenskt medborgarskap är ett krav
