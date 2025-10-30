Supplier Development Manager
2025-10-30
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Leverantörsutvecklare inom Saab Aerospace Systems blir du en nyckelperson i arbetet med att industrialisera och utveckla både nya och befintliga leverantörer. Målet är att säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion av Saabs artiklar.
Tyngdpunkten i rollen ligger efter att avtal tecknats mellan Saab och leverantören. Du leder ett industrialiseringsteam och arbetar systematiskt tillsammans med leverantören för att säkerställa att denne kan leverera enligt Saabs och kundens krav.
Rollen innebär ett stort individuellt ansvar, tydliga mål och många kontaktytor, både internt inom Saab och externt med leverantörer världen över. Resor, främst internationella, kan förekomma.
Vi söker dig som har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet från produktion, tillverkning eller leverantörsutveckling. Du har produktionsteknisk kompetens inom något av följande områden: komposit, plåt, maskin, sammanbyggnad eller ytbehandling/målning.
Du är analytisk och pedagogisk, med förmåga att identifiera samband och kommunicera tydligt. Du trivs med att arbeta självständigt, driva processer framåt och skapa goda samarbeten.Kvalifikationer
* Produktionsteknisk kompetens inom ett eller flera relevanta områden.
* Förmåga att identifiera och förklara samband.
* Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.
* Intresse för människor, kulturer och internationella samarbeten.
* Egen drivkraft och initiativförmåga.
Erfarenhet från industriell produktion eller leverantörsutveckling är meriterande, liksom vana att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med höga kvalitetskrav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
