Supplier development engineer/SDE
Gnutti Carlo Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Kungsör Visa alla civilingenjörsjobb i Kungsör
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnutti Carlo Sweden AB i Kungsör
, Eskilstuna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Vi söker en engagerad och strukturerad SDE som vill arbeta i en verksamhetsnära och internationell miljö med stort fokus på leverantörskvalitet och ständiga förbättringar. I rollen arbetar du tvärfunktionellt och har ett nära samarbete med interna funktioner såsom kvalitet, teknik, produktion, logistik.
Du har även ett omfattande samarbete med externa leverantörer och spelar en nyckelroll i att säkerställa att våra leverantörer uppfyller krav avseende kvalitet, processer och tekniska specifikationer. Rollen innebär resor i samband med leverantörsbesök och revisioner.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Utvärdera och godkänna nya potentiella leverantörer
Planera och genomföra leverantörsbesök och leverantörsrevisioner
Utvärdera, utveckla och följa upp befintliga leverantörer, inklusive leverantörsauditer
Driva och följa upp leverantörsutveckling avseende produkt och process fram till PPAP-godkännande
Säkerställa att leverantörer har korrekt förståelse för ritningar och tekniska specifikationer
Säkerställa att leverantörer använder Gnutti Supplier Portal enligt gällande krav
Säkerställa samsyn kring mätmetoder och mätresultat mellan leverantör och organisation
Aktivt stötta vid hantering av kundreklamationer och problemlösning
Stötta Supplier Quality Manager vid implementering av leverantörsavtal
Stötta och samarbeta med SQE och SQM enligt fastställda eskaleringsregler
Delta i VAVE-initiativ och program för materialkostnadsreducering
Förbereda och sammanställa månatliga rapporter
Agera i enlighet med Gnutti Group Code of ConductKvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk utbildning, exempelvis tekniskt gymnasium eller motsvarande erfarenhet. Erfarenhet av arbete med leverantörskvalitet inom tillverkningsindustrin är starkt meriterande.Kvalifikationer
Grundläggande kunskap om kvalitetsverktyg såsom PFMEA, Control Plan, 8D, MSA, APQP, SPC, PPAP samt riskbaserat arbetssätt
God kunskap om material och komponenter såsom gjutjärn, stål, aluminium samt relaterade gjut- och smidesprocesser
God kunskap i problemlösningsmetodik, exempelvis Ishikawa, 5 Why och HERCA
God vana av att arbeta i SAP
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
Ingenjörsexamen
VDA 6.3 auditorutbildning
VDA 6.3-certifiering (obligatoriskt vid arbete mot kunder såsom Bosch, Daimler, MAN, Scania, VW och Audi)
IATF 16949 2nd party auditorutbildning
Erfarenhet av massiva värmebehandlingar och ytbehandlingar såsom plätering och beläggning
Kunskap om ISO 14001 och ISO 18001 eller motsvarande standarderDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett proaktivt arbetssätt och trivs i en roll där du kombinerar teknisk fördjupning med samarbete och kommunikation.
Du är trygg i dialogen med både interna funktioner och externa leverantörer och har förmåga att driva frågor framåt på ett tydligt och professionellt sätt. Med ditt engagemang bidrar du till att stärka leverantörskvaliteten och skapa långsiktiga och hållbara leverantörsrelationer.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, inklusive CV och personligt brev, senast den 11 juli 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Mattias Olsson (076-7 236 207) (0227-48337) HR-specialist Jenny Havela (0227-48310).Om företaget
Gnutti Carlo Sweden AB ingår i den Italienska koncernen Gnutti Carlo S.p.A, ett världsomspännande företag med c:a 4.000 anställda, som förutom Italien och Sverige har verksamhet i Kanada, USA, England, Österrike, Indien och Kina.
Gnutti Carlo utvecklar och tillverkar komplexa precisionskomponenter, delsystem för motorer och kraftöverföring. Koncernen har starka marknadspositioner inom utvalda segment av den globala kommersiella fordonsindustrin.
Gnutti Carlo Sweden AB innefattar fabriken i Kungsör, Sverige med totalt ca. 300 anställda.
Inom den Svenska delen av Koncernen ingår sedan 2015 även aluminiumgjuteriet Ljunghäll AB.
Titta gärna på nedan film samt läs mer på vår hemsida: www.gnutticarlo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnutti Carlo Sweden AB
(org.nr 556034-5190)
Kungsgatan 6 (visa karta
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736 36 KUNGSÖR Kontakt
Jenny Havela jenny.havela@gnutticarlo.com +4622748310 Jobbnummer
9960417