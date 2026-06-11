Supplier development engineer/SDE

Gnutti Carlo Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Kungsör
2026-06-11


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Publiceringsdatum
2026-06-11

Om tjänsten
Vi söker en engagerad och strukturerad SDE som vill arbeta i en verksamhetsnära och internationell miljö med stort fokus på leverantörskvalitet och ständiga förbättringar. I rollen arbetar du tvärfunktionellt och har ett nära samarbete med interna funktioner såsom kvalitet, teknik, produktion, logistik.
Du har även ett omfattande samarbete med externa leverantörer och spelar en nyckelroll i att säkerställa att våra leverantörer uppfyller krav avseende kvalitet, processer och tekniska specifikationer. Rollen innebär resor i samband med leverantörsbesök och revisioner.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:

Utvärdera och godkänna nya potentiella leverantörer

Planera och genomföra leverantörsbesök och leverantörsrevisioner

Utvärdera, utveckla och följa upp befintliga leverantörer, inklusive leverantörsauditer

Driva och följa upp leverantörsutveckling avseende produkt och process fram till PPAP-godkännande

Säkerställa att leverantörer har korrekt förståelse för ritningar och tekniska specifikationer

Säkerställa att leverantörer använder Gnutti Supplier Portal enligt gällande krav

Säkerställa samsyn kring mätmetoder och mätresultat mellan leverantör och organisation

Aktivt stötta vid hantering av kundreklamationer och problemlösning

Stötta Supplier Quality Manager vid implementering av leverantörsavtal

Stötta och samarbeta med SQE och SQM enligt fastställda eskaleringsregler

Delta i VAVE-initiativ och program för materialkostnadsreducering

Förbereda och sammanställa månatliga rapporter

Agera i enlighet med Gnutti Group Code of Conduct

Kvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk utbildning, exempelvis tekniskt gymnasium eller motsvarande erfarenhet. Erfarenhet av arbete med leverantörskvalitet inom tillverkningsindustrin är starkt meriterande.

Kvalifikationer
Grundläggande kunskap om kvalitetsverktyg såsom PFMEA, Control Plan, 8D, MSA, APQP, SPC, PPAP samt riskbaserat arbetssätt

God kunskap om material och komponenter såsom gjutjärn, stål, aluminium samt relaterade gjut- och smidesprocesser

God kunskap i problemlösningsmetodik, exempelvis Ishikawa, 5 Why och HERCA

God vana av att arbeta i SAP

Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

Meriterande:

Ingenjörsexamen

VDA 6.3 auditorutbildning

VDA 6.3-certifiering (obligatoriskt vid arbete mot kunder såsom Bosch, Daimler, MAN, Scania, VW och Audi)

IATF 16949 2nd party auditorutbildning

Erfarenhet av massiva värmebehandlingar och ytbehandlingar såsom plätering och beläggning

Kunskap om ISO 14001 och ISO 18001 eller motsvarande standarder

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett proaktivt arbetssätt och trivs i en roll där du kombinerar teknisk fördjupning med samarbete och kommunikation.
Du är trygg i dialogen med både interna funktioner och externa leverantörer och har förmåga att driva frågor framåt på ett tydligt och professionellt sätt. Med ditt engagemang bidrar du till att stärka leverantörskvaliteten och skapa långsiktiga och hållbara leverantörsrelationer.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, inklusive CV och personligt brev, senast den 11 juli 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Mattias Olsson (076-7 236 207) (0227-48337) HR-specialist Jenny Havela (0227-48310).

Om företaget
Gnutti Carlo Sweden AB ingår i den Italienska koncernen Gnutti Carlo S.p.A, ett världsomspännande företag med c:a 4.000 anställda, som förutom Italien och Sverige har verksamhet i Kanada, USA, England, Österrike, Indien och Kina.
Gnutti Carlo utvecklar och tillverkar komplexa precisionskomponenter, delsystem för motorer och kraftöverföring. Koncernen har starka marknadspositioner inom utvalda segment av den globala kommersiella fordonsindustrin.
Gnutti Carlo Sweden AB innefattar fabriken i Kungsör, Sverige med totalt ca. 300 anställda.
Inom den Svenska delen av Koncernen ingår sedan 2015 även aluminiumgjuteriet Ljunghäll AB.
Titta gärna på nedan film samt läs mer på vår hemsida: www.gnutticarlo.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gnutti Carlo Sweden AB (org.nr 556034-5190)
Kungsgatan 6 (visa karta)
736 36  KUNGSÖR

Kontakt
Jenny Havela
jenny.havela@gnutticarlo.com
+4622748310

Jobbnummer
9960417

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