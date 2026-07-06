Supervisor Rävliden
Epiroc Rock Drills Aktiebolag / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2026-07-06
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Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. Withcutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and constructionequipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:Supervisor – Rävliden
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Bli en del av vårt team På Rävliden blir du en del av en verksamhet med starkt fokus på säkerhet, kvalitet och kontinuerlig utveckling. Teamet präglas av samarbete, ansvarstagande och ett högt tempo där alla bidrar till att säkerställa en stabil och effektiv produktion. Rollen är central för den dagliga operativa driften och innebär ett nära samarbete med både produktion och stödfunktioner.
Ditt uppdrag Som Supervisor ansvarar du för att leda och samordna det dagliga arbetet inom ditt område för att säkerställa en säker, effektiv och kvalitativ produktion. Rollen innebär personalansvar för ett team om 8 servicetekniker samt budgetansvar för verksamheten.Du spelar en nyckelroll i att planera, prioritera och följa upp verksamheten samt säkerställa att resurser används optimalt.
I rollen kommer du bland annat att:• Leda och koordinera det dagliga produktionsarbetet• Ha personalansvar för 8 servicetekniker• Ansvara för budget och kostnadsuppföljning• Säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med mål för säkerhet, kvalitet och leverans• Planera och prioritera arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov• Följa upp resultat och arbeta aktivt med förbättringar• Säkerställa effektiv användning av resurser, material och utrustning• Samverka med andra funktioner för ett effektivt produktionsflöde
Placering och resorTjänsten är placerad i Rävliden med huvudsaklig placering under jord. Arbetet sker dagtid med en 4-dagars arbetsvecka.Resor förekommer i tjänsten.
Ansökan och kontaktinformationVi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 17 augusti 2026 Ansökningar kommer granskas under V.33.
Vi är engagerade i en grundlig rekryteringsprocess som inkluderar intervjuer, referenstagning och tester. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi identitetskontroller och drog- och alkoholtester. Vår process är utformad för att vara rättvis och inkluderande; du kan förvänta dig transparent kommunikation och en balanserad utvärdering av dina färdigheter och erfarenheter.
Vänligen observera att vi på grund av rådande regelverk inte kan hantera ansökningar som skickas in via e-post.
Vi har redan tagit ställning till annonseringskanaler och konsultleverantörer och undanber oss därför vänligt från att bli kontaktade i sådana frågor.
Profile description:Din profilFör att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och strukturerad ledare som trivs i en operativ miljö med högt tempo. Du har en god förmåga att skapa engagemang, prioritera rätt och fatta beslut när det krävs.
Vi ser att du har:• God ledarskaps- och samordningsförmåga• Ett starkt säkerhetsfokus• Förmåga att planera, prioritera och arbeta strukturerat• God problemlösningsförmåga• Mycket god samarbetsförmåga• B-körkort (krav)
Det är meriterande om du har:• Tidigare erfarenhet som arbetsledare• Erfarenhet av arbete under jord• Ledarskapsutbildning
Du är van vid att arbeta i en miljö under jord och trivs med de förutsättningar det innebär.
We offer:Livet på Epiroc Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
• Globala karriärmöjligheter.• Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.• Samhällsengagemang.• Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "83849-44281108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills Aktiebolag
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Epiroc Jobbnummer
9993045