Supervisor F&B till Öresundslinjen
Öresundslinjen Helsingborg AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-07-02
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Vill du arbeta med att säkerställa bästa möjliga upplevelse för våra passagerare?
Vi erbjuder just nu en fast anställning som F&B Supervisor. Rollen som Supervisor innebär att du ansvarar för personal, försäljning och kundupplevelse.
Tjänsten är en anställning på ÖRESUNDSLINJEN, ombord vår färja Tycho Brahe, som har sin hemmahamn i Helsingör.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Personal- och försäljningsansvar. Du leder, fördelar och koordinerar arbetet för tilldelade områden.
Huvudansvarig för beställningar, inventeringar och kontering av fakturor.
Säkerställa en ekonomiskt effektiv och lönsam organisation.
Mer om tjänsten
Som Supervisor arbetar du genom dina medarbetare i tätt samarbete med övriga Supervisors samt Crewplanner och OBS Manager. Genom ett närvarande ledarskap för du medarbetarna och avdelningen uppåt och framåt och lägger lika stort fokus på kampanjer, försäljning, och kvalitetssäkring som medarbetarnas trivsel och den goda arbetsmiljön. Utöver den dagliga driften innefattar rollen även bl.a. rekrytering, medarbetarsamtal och personalmöten samt övriga personalärenden.
Vi erbjuder dig:
En dynamisk och annorlunda arbetsplats med omväxlande vardag till sjöss
Att bli en del av ett dedikerat team där vi har en informell och humoristisk ton, och en kultur präglad av effektivitet, samarbete och respekt
En konkurrenskraftig lön och fina personalförmånader, bland annat rabatterade resor på Molslinjens samtliga färjor samt fina rabatter ombord i shop, café och restaurang
Vi söker dig som:
Har mycket god erfarenhet från service, gärna från restaurangbranschen. Du har dessutom flerårig ledarerfarenhet, gärna över ett större antal medarbetare
Leder genom föredöme och har en positiv, prestigelös och kommunikativ ledarstil och som strävar efter goda samarbeten och gemensamma målsättningar
Arbetar operativt och närvarande
Har god svenska eller danska i tal och skrift med förståelse för det andra språket
Ansökningsdag:
Välkommen med din ansökan redan idag. Intervjuer planeras till mitten/slutet av sommaren och vi ser framför oss att tillsätta tjänsten i den 1 september.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR Business Partner Öresund, Charlott Kreuger på chak@molslinjen.com
.
Om Molslinjen
Rederiet Molslinjen driver ALSLINJEN, BORNHOLMSLINJEN, FANØLINJEN, LANGELANDSLINJEN, MOLSLINJEN, SAMSØLINJEN och ÖRESUNDSLINJEN.
Molslinjen ägs av EQT och är en del av Nordic Ferry Infrastructure, som har en flotta på mer än 90 fartyg/färjor, opererar på 63 rutter och transporterar årligen 25 miljoner passagerare.
Vi har skapat en arbetsplats som erbjuder våra ca 2.000 medarbetare en spännande vardag, där en informell ton, hög professionalism och frihet under ansvar går hand i hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresundslinjen Helsingborg AB
(org.nr 556206-4575), https://molslinjen.career.emply.com/ad/oresundslinjen-soker-fb-supervisor/j8m7sw/sv Jobbnummer
9990340