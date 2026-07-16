Supervisor
Mister York AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
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MISTER YORK SÖKER SUPERVISOR
Mister York är en snabbväxande burgarkedja som utmanar branschen och erbjuder en ny generation fast food. Vår första burgare serverades sommaren 2020 från en food truck. Idag öppnar vi fullskaliga snabbmatsrestauranger runt om i Sverige, och vår resa har bara börjat.
Tillsammans skapar vi utvecklande arbetsplatser med högt engagemang, tydliga mål och stora möjligheter att växa.
Mister York fortsätter att expandera i Skåne och söker därför ytterligare en Supervisor till området.
Vad innebär rollen som Supervisor på Mister York?
Som Supervisor på Mister York får du en nyckelroll i att bygga upp och vidareutveckla ett område i västra Skåne. Rollen innebär regelbundna platsbesök och resor mellan restaurangerna i området.
Du får möjlighet att vara med och påverka struktur, arbetssätt och resultat i takt med Mister Yorks fortsatta expansion. Rollen passar dig som trivs i en föränderlig miljö, vill arbeta nära driften och samtidigt har förmågan att lyfta blicken och driva långsiktig utveckling.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som Supervisor på Mister York har du det övergripande ansvaret för ekonomi, drift och personal på samtliga restauranger inom ditt område. Du arbetar strategiskt med uppföljning och utveckling, men har även ett tydligt operativt ansvar i driften på dina restauranger.
Du ansvarar för att fastställda prognoser och budgetmål nås, samtidigt som du säkerställer att restaurangerna levererar enligt Mister Yorks krav på kvalitet, service, renlighet och gästupplevelse. Du representerar även området i regionens ledningsgrupp.
Som Supervisor spelar du en viktig roll i att säkerställa att våra gäster får en konsekvent stark upplevelse vid varje besök. För att lyckas i rollen arbetar du nära General Managers och deras team genom coachning, uppföljning och aktiv närvaro i verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Mäta, följa upp och rapportera hur restaurangerna levererar mot uppsatta kvantitativa och kvalitativa mål i styrkort och affärsplan.
• Coacha General Managers inom våra fokusområden: kvalitet, service, renlighet, kostnadskontroll och lönsamhet.
• Identifiera förbättringsområden inom kostnadskontroll, effektivitet och lönsamhet, samt följa upp avtal, leverantörskostnader och relevanta fakturor.
• Rekrytera, utbilda och utveckla nya General Managers och deras team inom området.
• Arbeta aktivt för att förankra våra ledord respekt, ansvar och engagemang i den dagliga verksamheten.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av ledande roller inom service, restaurang eller annan personalintensiv verksamhet. Erfarenhet från fast food eller liknande koncept är meriterande.
Du har som lägst gymnasieexamen. Vidareutbildning inom ekonomi, ledarskap eller service är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt grundläggande IT-kunskaper. Erfarenhet av POS-system, särskilt Oracle Micros, är meriterande.
Respekt, ansvar och engagemang är grunden i vårt dagliga arbete. Vi söker dig som delar våra värderingar och ser vikten av att omsätta dem i praktiskt ledarskap.
Som person är du resultatorienterad och har god förståelse för siffror, uppföljning och lönsamhet. Du är pedagogisk, tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att coacha andra till utveckling och resultat. Du har en naturlig känsla för service och förstår vikten av att skapa starka gästupplevelser genom välfungerande team.
Du trivs i en föränderlig miljö och motiveras av utveckling, förbättring och tillväxt. Du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att anpassa ditt ledarskap efter olika människor och situationer.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en nyckelroll i ett snabbväxande bolag där du får vara med och påverka struktur, resultat och utveckling i ett expansivt område. Du får arbeta nära både restaurangledning och central organisation, med stora möjligheter att utvecklas tillsammans med Mister York. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8033841-2104208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mister York AB
(org.nr 559258-4360), https://career.misteryork.se
Södra Förstadsgatan 42 (visa karta
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211 43 MALMÖ Arbetsplats
Mister York Jobbnummer
10004742