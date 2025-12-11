Superhjälte sökes till kille i Sundborn
Civitas Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun
2025-12-11
Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Jag söker dig som vill jobba som min personliga assistent och samtidigt bli min superhjälte och kompis! Just nu söker jag dig som vill ha ett par fasta pass/mån samt jobba extra vid behov.
Vem är jag då? Jag är en glad och charmig kille på 14 år med en stor portion nyfikenhet på både världen runt mig personerna i den. Jag bor i Sundborn tillsammans med min familj och vår katt och jag går i skolan i Falun.
Mina funktionsnedsättningar är bland annat en CP-skada, dövblindhet och en intellektuell funktionsnedsättning som gör att jag alltid behöver dig vid min sida för kunna leva livet och känna mig trygg. Som min assistent är du livsviktig både för mig och för min familj!
Min dövblindhet gör att jag har ett stort behov av hjälp för att kommunicera, för att förstå och göra mig förstådd och för att kunna upptäcka världen på olika sätt. Jag älskar livet och vill vara delaktig och med!
Utöver kommunikation behöver jag bland annat hjälp med motorisk träning, personlig hygien och att äta och dricka.
De assistenter som jobbar hos mig idag är ett härligt team som alla förgyller min vardag på olika sätt. Nu söker jag dig som är trygg, driftig, påhittig, ansvarstagande och har en stor portion tålamod. Jag hoppas också att du liksom jag gillar bus, fart och fläkt lika mycket som lugnare stunder. Jag gillar allt från bergochdalbanor till soffhäng! Att du är engagerad och känner glädje över att få vara med och bidra till min utveckling tar jag för givet!
Har du erfarenhet av tecken/teckenspråk och taktil kommunikation så är det bra men inget krav bara du är nyfiken på det och villig att lära dig mitt "hemliga språk"...
Jag behöver assistans dygnet runt så hos mig arbetar du både dag-, kväll- och vaken natt, vardag som helg.
För denna tjänst krävs det att du:
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
• Är rökfri
• Har B-körkort och tillgång till bil för att ta dig till och från arbetsplatsen.
• Att du tål katter, då det finns en katt i familjen
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av yrket personlig assistent
• Erfarenhet av tecken/teckenspråk/taktil kommunikation. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379) Kontakt
Unni Viberg 0768933880 Jobbnummer
9640224