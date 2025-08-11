Suomenkielinen asiakaspalvelutyöntekijä Klarna!
Etsimme parhaillaan Recruitivella suomenkielisiä asiakaspalvelutyöntekijöitä yhdelle asiakkaistamme. Tulet työskentelemään mukavassa ja hauskassa asiakaspalvelutiimissä, jossa vastaanotat asiakkaiden yhteydenottoja sähköpostitse ja puhelimitse sekä autat heitä kysymyksissään tehokkaasti. Työtehtäväsi koostuvat kysymyksiin vastaamisesta ja asiakaspalvelusta. Saat mahdollisuuden työskennellä pienessä ja kannustavassa tiimissä, jossa tuetaan toisia.Arbetsuppgifter
• Vastaanottaa saapuvia puheluita
• Hallinnoida sähköposteja ja tilauksia
• Tarjota asiakkaille nopeaa ja oikeaa palvelua heidän kysymyksiinsäProfil
Etsimme henkilöä, joka:
• Puhuu ja kirjoittaa sujuvasti suomea
• On asiakaspalveluhenkinen ja osaa ilmaista itseään hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti
• On vastuuntuntoinen ja joustava
• Viihtyy nopeatempoisessa työympäristössä
• On suorittanut lukion tai vastaavan koulutuksen
Kokemuksesi:
• Aikaisempi kokemus asiakaspalvelutehtävistä on vaatimus
• Arvostamme myös suuresti henkilökohtaisia ominaisuuksia
Tarjoamme:
• Mahdollisuuksia kehittyä kasvavassa yrityksessä
• Työpaikan, jossa fyysinen työympäristö on huomioitu
• Palkka: 25 000 SEK
• Toimistoajat: arkisin klo 8.00-20.00
• Modernit toimistotilat hyvien kulkuyhteyksien äärellä
Om företaget
Tarjoamme
• Mahdollisuuksia kehittyä kansainvälisessä yrityksessä
• Upeat, hiljattain remontoidut toimistotilat Solnassa, hyvien kulkuyhteyksien lähellä
Onko sinulla halu auttaa? Nautitko siitä, kun työsi tekee muiden elämästä helpompaa? Pidätkö suhteiden luomisesta - silloin tämä työ sopii juuri sinulle.
Hae jo tänään! Hakuprosessi etenee jatkuvasti.
Recruitive on riippumaton rekrytointi- ja henkilöstöpalveluiden tarjoaja, joka tarjoaa kattavia ratkaisuja toimihenkilöalalla. Palveluvalikoimamme kattaa tehtäväalueet hallinto, talous, asiakaspalvelu ja myynti.
