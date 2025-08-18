Suomenkielinen asiakaspalvelutyöntekijä
Sprio AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sprio AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tykkäätkö ratkaista ongelmia ja auttaa muita? Puhutko sujuvasti suomea? Meillä on juuri sinulle sopiva työpaikka!
Sprio etsii henkilöä mielenkiintoiseen asiakaspalvelutehtävään, jossa pääset työskentelemään älykkäiden ratkaisujen ja ihmisten parissa joka päivä.
Työpaikka sijaitsee Solnassa, ja työsuhde alkaa täysin palkatulla koulutuksella, jossa opit kaiken, mitä tarvitset, jotta voit tuntea itsesi täysin varmaksi tehtävässä. Tässä yrityksessä on suuria kehittymismahdollisuuksia ja täydennyskoulutuksia, joten arvostamme, että haluat kehittyä ja oppia uutta.
Päätehtäväsi on tunnistaa asiakkaan ongelma ja ohjata asiakas ratkaisuun selkeällä ja opastavalla tavalla.
Etsimme sinua, joka: Olet utelias, kommunikatiivinen ja nautit ratkaisujen etsimisestä
Sinulla on täydellinen lukion oppimäärä
Puhut ja kirjoitat suomea ja englantia sujuvasti
Aikaisempi kokemus asiakaspalvelualalta on etu
Tarjoamme sinulle: Täysin palkattu aloituskoulutus
Työehdot työehtosopimuksen mukaan
Kilpailukykyinen palkka
Hyvät sisäiset kehittymismahdollisuudet, kuten täydennyskoulutuksia
Uudet toimistotilat Solnassa ja positiivinen työympäristö
Työ on kokopäiväistä, ja työaika vaihtelee maanantaista perjantaihin klo 08.00-18.00 välillä.
Kuulostaako tämä työpaikka sinulle sopivalta? Haastattelemme jatkuvasti, joten lähetä hakemuksesi jo tänään!
Tässä ilmoituksessa emme voi paljastaa yrityksen nimeä. Lisätietoja siitä, minkä yrityksen palveluksessa tulet työskentelemään, saat myöhemmin rekrytointiprosessin aikana. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sprio AB
(org.nr 559070-1800) Arbetsplats
Sprio Jobbnummer
9462462