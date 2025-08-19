Sundsgården Hotell& Konferens söker extra serveringspersonal
Ideella fören Sundsgården folkhögskola med föret / Servitörsjobb / Helsingborg
2025-08-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Sundsgården folkhögskola med föret i Helsingborg
Servitör/Servitris sommarsäsong
Sundsgården ligger i ett naturskönt område med utsikt över Öresund. Vi är en av Sveriges största folkhögskolor och driver sedan drygt 30 år även en välrenommerad Hotell- & Konferensanläggning. Vi arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar värld såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Varje medarbetare delar Sundsgårdens värdegrund, om alla människors lika värde och jobbar i enlighet med våra ledstjärnor: inkludera, visa tillit, utmana och respektera.
Vi fortsätter att ha mycket att göra i vår verksamhet och behöver stärka upp vårt team med kunnig extrapersonal till vår kvällsservering.
Vi förväntar oss att du har en hög servicegrad och tycker om att arbeta med människor. Du bör vara strukturerad och ha lätt för att samarbete, men också kunna jobba självständigt. Då arbetet föreligger på kvällar kräver vårt serveringstillstånd att du har fyllt 20 år.
I ditt jobb ingår att ta hand om våra gäster och se till att de får bästa servicen.
Arbetstiderna kan variera men främst kvällstid.
Känns det som om det vore något för dig? Tveka inte att söka. Urval görs löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Via mail
E-post: annika.holmberg@sundsgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/Servitris". Arbetsgivare Ideella fören Sundsgården folkhögskola med föret
Örbyvägen 10 (visa karta
)
257 30 RYDEBÄCK Arbetsplats
Ideella fören Sundsgården folkhögskola med fö Jobbnummer
9465409