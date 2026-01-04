Sundbybergs Vårdcentral söker sjuksköterska

Komak AB / Sjuksköterskejobb / Sundbyberg
2026-01-04


Om jobbet
Sundbybergs Vårdcentral ligger centralt i den växande kommunen Sundbyberg. Till Central Sundbyberg finns goda pendlingsmöjligheter med tåg, tunnelbana, tvärbana och busar. Vårdcentralen är belägen i modern nyrenoverade lokalen.
Vi söker just nu en medarbetare/sjuksköterska.
Heltid eller deltid är diskutabel.
Om arbetet:
Dina arbetsuppgifter omfattar mest mottagning och telefonrådgivning och ev andra uppgifter kan förekomma.

Publiceringsdatum
2026-01-04

Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till:
personal@sundbybergsvc.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: personal@sundbybergsvc.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Komak AB (org.nr 559099-6103), https://www.sundbybergsvc.se/
Humblegatan 34 (visa karta)
172 39  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Sundbybergs Vårdcentral

Jobbnummer
9668441

