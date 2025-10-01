Sundbybergs Vårdcentral söker medicinsk fotvårdare

Komak AB / Hälsojobb / Sundbyberg
2025-10-01


Visa alla hälsojobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Komak AB i Sundbyberg

Sundbybergs Vårdcentral söker medicinsk fotvårdare som ska ge medicinsk fotvård till våra diabetes patienter som vi tar hand om på vårdcentralen.
Medicinsk fotvård för diabetespatienter är en viktig del av deras förebyggande vård.
Arbetsuppgifter
Undersökning av fötterna
Kontroll av hudens skick: torrhet, sprickor, förhårdnader, sår.
Kontroll av naglar: tjocka, missfärgade eller inåtväxande naglar.
Kontroll av känseln i fötterna (monofilamenttest eller stämgaffel).
Kontroll av cirkulation (puls i fotens artärer, temperatur, färg).

Fotvård och behandling
Skonsam borttagning av förhårdnader och liktornar.
Klippning och slipning av naglar på ett säkert sätt.
Behandling av eventuella nagelproblem (svamp, förhårdnader under nageln etc.).
Rengöring av eventuella små sår eller blåsor - vid behov antingen diskuteras direkt på plats med läkare eller diabetessjuksköterska eller skickas vidare till sjuksköterska/läkare för bedömning och åtgärd.
Råd om egenvård.
Hjälper patienten att förstå riskerna och hur de kan förebygga problem.
Ger tips om skor, strumpor, inlägg och egenvård.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: personal@sundbybergsvc.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medicinsk fotvård".

Arbetsgivare
Komak AB (org.nr 559099-6103), https://sundbybergsvardcentral.se/
Humblegatan 34 (visa karta)
172 39  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Sundbybergs Vårdcentral

Jobbnummer
9536344

Prenumerera på jobb från Komak AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Komak AB: