Sundbybergs Vårdcentral söker Legitimerad läkare
2025-11-11
Sundbybergs Vårdcentral ligger centralt i den växande kommunen Sundbyberg. Till Central Sundbyberg finns goda pendlingsmöjligheter med tåg, tunnelbana, tvärbana och busar. Vårdcentralen är belägen i modern nyrenoverade lokalen.
Sundbybergs vårdcentral är en mellanstor vårdcentral med korta beslutsvägar och du som medarbetare har stora möjligheter att påverka arbetssätt och rutiner. På Sundbybergs vårdcentral arbetar vi med allt från förebyggande hälsoarbete till akut omhändertagande.
Just nu behöver vi en legitimerad läkare till vårt team.
Vanliga arbetsuppgifter:
• Bedömning, diagnostik och behandling av patienter på mottagningen
• Handläggning av akuta och kroniska sjukdomstillstånd
• Rätt beslut om utredningar inkl. provtagning, röntgenremisser och andra undersökningar
• Uppföljning av patienter med långvariga diagnoser (t.ex. diabetes, KOL, psykisk ohälsa)
• Förskrivning av läkemedel, hjälpmedel samt utfärdande av läkarintyg
• Återkoppling till patienter avseende resultat på prover och undersökningar och telefonrådgivning avseende vidare planering.
• Dokumentation i journal enligt gällande rutiner med kännedom och respekt om tystnadsplikt och sekretess
• Samarbete i team med sjuksköterskor, undersköterskor, psykolog m.fl.
• Medverkan i kvalitets- och utvecklingsarbete på vårdcentralen
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: personal@sundbybergsvc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komak AB
(org.nr 559099-6103), https://sundbybergsvardcentral.se
Humblegatan 34 (visa karta
)
172 39 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Vårdcentral Kontakt
Sundbybergs vårdcenral Sundbybergs VC personal@sundbybergsvc.se Jobbnummer
9600039