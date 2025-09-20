Sugen på extrajobb vid sidan av plugget?
2025-09-20
Just nu söker vi efter dig som vill jobba som lagermedarbetare på deltid hos vår kund i Pilängen. Vi arbetar med löpande urval, ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som lagermedarbetare kommer du säkerställa att produkterna är korrekt packade och plockade till kunderna. Arbetet är schemalagt måndag till fredag under dagtid. Du och dina kollegor i studentpoolen förväntas tillsammans stötta upp vid hög arbetsbelastning och frånvaro av ordinarie personal. Därav varierar antalet pass beroende på kundens behov och det är en fördel om du är flexibel och beredd att hoppa in med kort varsel.
Du erbjuds
• Ett flexibelt extrajobb som enkelt går att kombinera med dina studier.
• Möjlighet att arbeta mer under sommarlov och andra lov.
• Att arbeta på ett helt nybyggt lager med fräscha lokaler.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär huvudsakligen att hantera och packa varor inför leverans till kunder. Du kommer att arbeta med olika typer av produkter och bidra till en smidig logistikkedja.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar minst 50% på universitet eller högskola och har minst 1,5 år kvar av dina studier. Du behöver därmed vara studerande åtminstone fram tills våren 2027. Registreringsintyg behöver kunna uppvisas.
• Är tillgänglig för att jobba minst 2 pass i veckan under terminerna och mer under ledigheter och klämdagar såsom jul- och sommarperioder.
• Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av lagerarbete
• Truckkort A1-4 och B1-4
• Körkort och tillgång till egen bil
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
Övrig information
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: Deltid, 2 pass i veckan
• Arbetstider: Dagtid 07.00-15.45
• Placering: Pilängen, Örebro
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Deltid Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
