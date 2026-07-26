Sugen på extrajobb?
Spårtjänst Oden Tracking AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-07-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spårtjänst Oden Tracking AB i Jönköping
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du träffar människor och representerar ett innovativt företag?
Spårtjänst Oden Tracking AB söker engagerade och serviceinriktade eventförsäljare som vill hjälpa oss på de mässor och event som vi deltar på. Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Som eventförsäljare är du vårt ansikte utåt och en viktig del av vårt team. Du välkomnar besökare, berättar om våra produkter och tjänster, delar ut informationsmaterial och hjälper till att skapa en positiv upplevelse på de mässor och tillställningar som vi deltar på.
Tjänsten är en timanställning med fast timlön, där arbetstiden varierar beroende på våra mässaktiviteter. Arbetet sker under vardagar, kvällar och helger.
Vi söker dig som
Är social, utåtriktad och trivs med att möta människor.
Har en positiv attityd och ett professionellt bemötande.
Är ansvarstagande, punktlig och representativ.
Kommunicerar obehindrat på svenska. Engelska är meriterande.
Gärna studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett flexibelt extrajobb.
Vi erbjuder
En flexibel timanställning som passar utmärkt för studenter.
Fast timlön.
Ett varierande arbete i en trevlig och professionell miljö.
Möjlighet att bygga erfarenhet inom kundservice, marknadsföring och event.
Introduktion och stöd inför varje mässa.
Hos Spårtjänst Oden Tracking AB blir du en del av ett engagerat team och får möjlighet att representera ett företag som utvecklar och erbjuder innovativa lösningar för GPS-spårning och positionering av fordon, maskiner och andra värdefulla tillgångar.
Våra produkter hjälper företag och privatpersoner att öka säkerheten, förbättra kontrollen över sina tillgångar och effektivisera sin verksamhet. Genom att delta på mässor och event möter vi både nya och befintliga kunder för att visa hur våra lösningar kan skapa nytta i deras vardag.
Spårtjänst Oden Tracking AB är ett företag i stark tillväxt, och vi söker medarbetare som vill växa tillsammans med oss. För dig som visar engagemang, tar initiativ och trivs i rollen finns goda möjligheter att utvecklas och på sikt ta ett större ansvar inom företaget. Vi värdesätter drivna personer och ser gärna att en timanställning kan bli början på en långsiktig resa hos oss.
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att söka!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@odentracking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Spårtjänst Oden Tracking AB
(org.nr 559244-4672)
554 54 JÖNKÖPING Jobbnummer
10011688