Sugbilschaufför till Umeå och Örnsköldsvik
N Kraft Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Örnsköldsvik Visa alla fordonsförarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-25
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos N Kraft Bemanning AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Sundsvall
, Lycksele
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Nkraft Bemanning söker nu erfarna sugbilschaufförer till uppdrag i Umeå och Örnsköldsvik med start omgående.
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trygg i din yrkesroll. Som sugbilschaufför arbetar du med varierande uppdrag inom bygg, anläggning, VA och industri. Arbetet kräver att du är praktiskt lagd, säkerhetsmedveten och har god förmåga att samarbeta med kollegor och arbetsledning på plats.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Tjänsten avser arbete med sugbil i Umeå och Örnsköldsvik. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men innefattar bland annat körning och hantering av sugbil, sugning, spolning och arbete i aktiva bygg- och anläggningsmiljöer.
Start sker omgående.Dina arbetsuppgifter
• Köra och hantera sugbil i olika typer av uppdrag
• Sugning, spolning och hantering av material/massor
• Arbete vid mark- och anläggningsprojekt, VA-arbeten och industrimiljöer
• Daglig tillsyn och enklare underhåll av fordon och utrustning
• Samarbeta med kollegor, arbetsledning och beställare på arbetsplatsen
• Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och riktlinjerKvalifikationer
• C-körkort eller CE-körkort
• YKB
• Erfarenhet av sugbilskörning eller liknande arbete
• God förståelse för säkerhet på arbetsplatsen
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
Meriterande är erfarenhet från bygg och anläggning, VA-arbeten, industrimiljöer eller liknande uppdrag.
Arbetstid
Arbetet är upplagt i skift enligt följande:
• En vecka dag
• En vecka natt
• En vecka ledig
Vi erbjuder
• Start omgående
• Uppdrag i Umeå och Örnsköldsvik
• Lön enligt kollektivavtal
• Möjlighet till långsiktigt uppdrag
• En trygg arbetsgivare med fokus på kvalitet och bra personal
Kontakt & ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Dino på dino@nkraft.se
/ Tel. 076 304 68 06.
Vi tillämpar löpande urval och uppmanar dig att skicka in din ansökan snarast.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: karl.hultman@nkraft.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sugbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se/
Storgatan 52 B (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9979760