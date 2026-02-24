sug/spolbilschaufför
2026-02-24
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandahls Transport & Miljö AB i Gislaved
, Värnamo
eller i hela Sverige
Chaufför - stationeringsort Anderstorp
Vi söker en engagerad och ansvarsfull chaufför med stationeringsort i Anderstorp.
Tjänsten innefattar en provanställning på 6 månader, som övergår till en tillsvidare anställning.
Arbetsdagen präglas av variation.
En del arbete sker självständigt där snabb, rationell problemlösning och förmåga att ta egna beslut är viktigt,
samtidigt som du samarbetar med kollegor, planering och kundkontakter vid avvikelser eller speciella uppdrag. Säkerhet och ordning är centralt i rollen: att hålla fordon och utrustning i gott skick, följa och rapportera avvikelser är en självklar del av arbetet.
Eftersom beredskap ingår kan du behöva vara tillgänglig för insatser utanför normala arbetstider enligt överenskommen beredskapsmodell.
Tjänsten riktar sig till dig som trivs med omväxling i tempo - vissa perioder är lugnare och planerade, andra kräver snabb omställning och prioritering.
Vi ser gärna att du är lättlärd, noggrann och ansvarstagande samt har god förmåga att arbeta självständigt.
Meriterande är tidigare erfarenhet av liknande uppdrag och även ett plus, om ADR-grund.
Du erbjuds en trygg anställningsform enligt kollektivavtal med tillhörande förmåner.
Om du vill ha en praktiknära, teknisk och händelserik vardag där ordning, säkerhet och god arbetsmoral värderas högt kan detta vara tjänsten för dig.
Erfarenhet och kvalifikationer
CE-behörighet (krav)
Provanställning 6 månader
Beredskap ingår i arbetsuppgifterna
Meriterande: ADR-grund/tank
Meriterande: Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag
Körkort och god körvana samt giltiga ID-handlingar
YKBPubliceringsdatum2026-02-24Dina personliga egenskaper
Noggrann och ordningsam - håller fordon och utrustning i gott skick
Gillar självständigt arbete och kan fatta egna beslut när det krävs
Lättlärd och anpassningsbar - tar till sig rutiner och nya arbetsmoment snabbt
Ansvarstagande och pålitlig - följer säkerhetsföreskrifter och rutiner
Gillar ett omväxlande tempo och kan prioritera vid förändrade förutsättningar
God kommunikationsförmåga i svenska - för att hantera instruktioner och rapportering
Vad företaget erbjuder dig som anställd
Avtalsenlig lön
Matförmån
Sjukvårdsförsäkring
Förmånligt friskvårdsbidrag
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Introduktion och stöd under provanställningen
Praktisk information och hur du ansöker
Stationeringsort: Anderstorp
Arbetstid: Dagtid, beredskap ingår
Anställningsform: Fast med 6 månader provanställning
Sandahls Transport & Miljö AB har inriktning på all sorters avfall och är en del av den familjeägda koncernen Sandahlsbolagen. Grundad 1949 har sitt säte i Småland och är en av de större aktörerna inom logistik och specialtransporter i Sverige. Med över 900 anställda och en omsättning på cirka 3 miljarder kronor är Sandahls en betydande aktör på marknaden. Så ansöker du
