Sub Disciplin Lead Signal Järnväg

Är du vår ledande expert och vill ta ett strategiskt grepp om området signal och vara med och driva innovation, standardisering och teknikutveckling i några av landets mest komplexa och samhällsviktiga projekt?
Vi är ledande inom ERTMS och systemprojektering signal. Vi vill att du ska vara med oss att ta nästa steg inom signalteknik, inom till exempel våra ALEX-projekt.
Här får du en unik möjlighet att påverka branschens riktning, höja den tekniska nivån och forma nästa generation av specialister - samtidigt som du själv fortsätter att växa i en roll där din erfarenhet verkligen gör skillnad.
Nu vill vi bli fler och söker vår nästa Sub Disciplin Lead inom signalteknik till vår nationella järnvägsverksamhet!
Om rollen
Som Sub Disciplin Lead har du ett övergripande ansvar för disciplinens utveckling och riktning. Rollen innebär att säkerställa rätt kompetens, effektiva arbetssätt och framtidssäkra leveranser i våra projekt. Du driver utvecklingen av standardlösningar, interna processer, leveransmodeller och handledningar inom disciplinen och säkerställer att dessa hålls uppdaterade och väl förankrade i organisationen.
I rollen ingår att utveckla och förbättra arbetssätt, driva standardisering och automation samt vara en pådrivande kraft i utvecklingen av nya verktyg och metoder. Du arbetar aktivt med omvärldsbevakning och samverkan internt, externt och globalt, och har mandat att driva innovation och långsiktig utveckling inom din disciplin. Du verkar för att disciplinen följer best practice.
Du bidrar till kvalitetssäkring genom att vid behov granska projekt från anbudsfas till leverans. Arbetet omfattar även stöd till kollegor och projektteam inom disciplinen, både nationellt och internationellt, inklusive att fungera som mentor i mer komplexa frågor.
Rollen innebär ett ansvar i att samverka med övriga Sub Disciplin Leads och Disciplin Lead Järnväg samt våra internationella kollegor. Du kommer även stödja linjeverksamheten i exempelvis rekryterings- och kompetensutvecklingsfrågor.
Förutom att arbeta som Sub Disciplin Lead kommer du att verka inom projekten utifrån dina förutsättningar och din kompetens inom signalteknik.
Placeringsort för tjänsten är på något av våra kontor i Sverige.Publiceringsdatum2026-03-09Profil
Vi söker dig som har en eftergymnasial ingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad och en gedigen erfarenhet inom signalprojektering. Du besitter hög kunskap inom de förekommande signalsystemen i Sverige, både ERTMS och äldre system. Det är meriterande att ha erfarenhet av både järnväg, tunnelbana och spårväg. Du kan gärna vara expert på något av de förekommande signalområdena, men framförallt ha ett helikopterperspektiv inom bredden av signal.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, och ser gärna att du är driven, kommunikativ och trygg i din yrkesroll samt affärsmässig i alla lägen. Du har ett brinnande intresse för teknikutveckling och mentorskap och vågar tänka nytt. Du ska vara tillräckligt erfaren för att kunna arbeta både på djupet inom signal samt i ett helhetsperspektiv för hela järnvägssystemet.
Eftersom våra leveranser i huvudsak är på svenska är det viktigt att du har goda kunskaper i språket, och då vi verkar i en global organisation är det även avgörande att du känner dig trygg i att kommunicera på engelska.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss!
Tonny Gråberg, Disciplin Lead Järnväg, tonny.graberg@wsp.com
Vilde Semmelhofer, HR-rekrytering, vilde.semmelhofer@wsp.com
Sista ansökningsdag
Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 7 april. Välkommen med din ansökan!
Om WSP Järnväg
WSP Järnväg är en nationell subsektor inom WSP som består av ca 200 medarbetare representerade runt om i Sverige, globalt är vi över 7 000 inom Rail & Transit. Inom subsektor Järnväg finns kompetens representerade för samtliga discipliner såsom mark, bana, elkraft, kontaktledning, signal, tele, kanalisation, trafik och kapacitet och tidiga skeden. Samtliga medarbetare, både nationellt och internationellt, binder samman sin kompetens genom att jobba i stora multidisciplinära såväl som mindre uppdrag.
Under 2026 är vi verksam uppdrag såsom bland annat Hallsberg-Stenkumla, Norrbotniabanan, Mälarbanan, Maria-Helsingborg, Fyra Spår Uppsala, Malmbanan, Sävenäs, Laxå och Ostlänken. Vi är delaktiga i alla skeden i järnvägsprocessen från tidiga planskeden till besiktning av färdig anläggning och rådgivande inom underhåll. WSP är ledande inom utveckling av Railsys och ERTMS där vi under flera år varit delaktiga i utrullningen och utvecklingen inom ERTMS-införandet i Sverige både i systemhandlingsskede, bygghandlingsskede, utvecklingsprojekt och kapacitetsstudier.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar.
WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
