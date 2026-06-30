Styrsystemsingenjör till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Som Control System Development Engineer ansvarar du för utveckling, vidareutveckling och underhåll av styrsystem baserade på SIMATIC SPPA-T3000 och PCS 7. Du arbetar nära konstruktörer, utvecklingsingenjörer och projektledare för att säkerställa att styrsystemen uppfyller både tekniska krav och marknadens förväntningar.
Du blir en viktig del av utvecklingen av framtidens gasturbinlösningar och bidrar samtidigt till att förbättra arbetssätt, processer och tekniska lösningar inom teamet.
Utveckla och underhålla styrsystemsapplikationer för medelstora gasturbiner.
Ansvara för tekniska lösningar inom tilldelade utvecklingsprojekt.
Konfigurera och programmera styrsystem i Siemens T3000 och PCS 7.
Utveckla styrlogik, sekvenser, interlocks, HMI-/operatörsbilder, larm och rapporter.
Säkerställa effektiv förändrings- och versionshantering samt genomföra noggranna tester för att säkerställa systemens kvalitet.
Integrera instrumentering och delsystem samt hantera kommunikation via industriella protokoll såsom Profibus, Profinet, Modbus TCP och OPC.
Säkerställa att lösningar följer gällande standarder inom säkerhet, kvalitet och cybersäkerhet.
Bidra till utveckling av arbetssätt och processer inom teamet.
Dela kunskap och stötta kollegor i det dagliga utvecklingsarbetet.Profil
Flerårig erfarenhet av arbete med automation och industriella styrsystem.
Mycket god erfarenhet av Siemens SIMATIC SPPA-T3000 samt god kunskap inom PCS 7.
Erfarenhet av utveckling, konfigurering och driftsättning av styrsystem.
God förmåga att läsa och tolka P&ID, kopplingsscheman, loopdiagram och instrumentdatablad.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta i internationella projekt och tvärfunktionella team.
Det är ett stort plus om du även har erfarenhet av:
Modellering och simulering i MATLAB eller liknande verktyg.
Functional Safety (SIL).
Industriell cybersäkerhet.
Nätverkslösningar och VMware-miljöer.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Agnes Lagerqvist, agnes.lagerqvist@skill.se
, 011-199465. Återkoppling kan komma att dröja med anledning av semesterperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993549-2078087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
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612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9985343