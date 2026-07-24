Styrprojektör inom fastighetsautomation
Avaron AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett tekniskt komplext projekt inom parkeringsinfrastruktur där en större underjordisk garageanläggning ska färdigställas med nya installationer och uppdaterade styr- och övervakningslösningar. Tidigare handlingar finns redan framtagna, men behöver nu granskas, rättas och anpassas till dagens produkter, tekniska lösningar och uppdaterade ramhandlingar.
I rollen arbetar du nära beställaren som specialist inom styrprojektering. Du bidrar både i projekteringen av förfrågningsunderlag och som tekniskt stöd under byggskedet. Uppdraget kan också omfatta utredningar i andra projekt inom samma verksamhet. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera djup teknisk kompetens med verklig påverkan i en krävande och konkret miljö.
ArbetsuppgifterDu projekterar och uppdaterar förfrågningsunderlag för styr- och övervakningssystem.
Du granskar tidigare framtagna handlingar och säkerställer att de är korrekta, aktuella och anpassade till dagens lösningar på marknaden.
Du identifierar och hanterar fel och brister från tidigare genomförda delar av projektet och för in nödvändiga justeringar i handlingarna.
Du driver projektering i 3D där det är tillämpligt och tar fram modeller och ritningar enligt beställarens projekteringsmanual.
Du deltar i krocktester och levererar modeller som stöd för samordningen.
Du hanterar gränssnitt mot angränsande byggarbeten och ser till att tydliga avlämningspunkter finns i handlingarna där det behövs.
Du fungerar som tekniskt stöd under byggskedet och besvarar frågor från entreprenören.
Du bidrar vid utredningar och liknande insatser i andra teknik- och installationsprojekt.
Krav5 års erfarenhet av styrprojektering för fastighetsautomation.
Dokumenterad utbildning som VVS-projektör, civilteknisk utbildning eller likvärdigt.
Dokumenterad utbildning i AMA VVS & Kyla samt AMA EL i tillämpliga delar.
Dokumenterad kunskap och erfarenhet gällande SS-EN ISO 16484 för system inom fastighetsautomation.
Du är väl insatt i vanligt förekommande kommunikationsprotokoll inom fastighetsautomation, såsom BACnet, Modbus och M-Bus.
Dokumenterad erfarenhet av styrprojektering i 3D.
Erfarenhet av minst 3 genomförda styr- och övervakningsprojekteringar de senaste 5 åren, varav minst ett av jämförbar storlek och komplexitet. Projekteringen ska ha avsett antingen förfrågningsunderlag eller bygghandling.
All kommunikation och dokumentation ska ske på svenska.
Om du även tar ett uppdragsansvar behöver du ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet som uppdragsansvarig eller uppdragsledare för konsultuppdrag inom installationsteknik eller motsvarande tekniskt område, erfarenhet av att leda konsultuppdrag enligt ABK 09 samt tillräcklig branschkännedom för att kvalitetssäkra levererade handlingar och föra teknisk dialog på övergripande nivå.
MeriterandeKunskap om BEAst PDF-Guidelines, Namnruta, Hänvisningar i handlingar, Helplansritning och Effektivare Granskning.
Erfarenhet från minst ett uppdrag som avser parkeringsanläggning, garage eller liknande objekt.
Erfarenhet av underjordiska parkeringsgarage.
Kunskap om Arbetsmiljöverkets föreskrifter relevanta för projekteringsskedet, särskilt AFS 2023:3 om projektering och byggarbetsmiljösamordning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117869-2114314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10010626